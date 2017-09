Tomasz Miler reibt sich die Hände. Der Vizebürgermeister von Gryfino (Greifenhagen), einer Kleinstadt im polnischen Westpommern, hat gute Gründe zur Freude: „Wir haben’s!“ postete er bereits im August vergangenen Jahres euphorisch auf seiner Facebook-Seite. „Zalando baut bei uns ein Logistikzentrum“. Für die Region heißt das: tausend neue Jobs.

Heute steht die riesige schneeweiße Halle auf einem 13 Hektar großen Gelände in einer investorenfreundlichen Sonderwirtschaftszone. Das Areal liegt dicht an der neuen polnischen Autobahn A 3. Vor wenigen Tagen wurde das erste Paket aus Polen an einem von mehr als 21 Millionen Kunden in Europa verschickt. „Für den Herbst 2018 planen wir den Start des automatisierten Betriebs“, sagt Zalando-Sprecherin Katharina Heller.

150 Millionen Euro hat der Versandhändler an dem Standort nahe Stettin investiert. Und das obwohl die größte Stadt im Nordwesten Polens für ausländische Investoren lange als ein weißer Fleck auf der Landkarte galt. Was hat sich also geändert? „Neue Straßen wurden gebaut, der Blutkreislauf der Logistik. Das hat die Stadt für große Investitionen geöffnet“, sagte Tomasz Olszewski, Head of Industrial Agency in Zentral- und Osteuropa bei Jones Lang Lasalle (JLL) im Frühsommer während der Konferenz „Stettin freundlich für Investoren“. Seit 2015 blüht die Logistikbranche in der Region regelrecht auf: 2008 gab es zirka 41 000 Quadratmeter Lagerfläche, heute sind es rund 209 000. Auch Amazon baute hier sein Versandzentrum.

Polen baut, wie noch nie

Aber nicht nur in Stettin brummt die Wirtschaft. Überall im Nachbarland drehen sich Bagger und Kräne: Polen baut, wie noch nie. Heute hat das Land eine der dynamischsten Volkswirtschaften innerhalb der Europäischen Union. Die Beschäftigung wächst, die Arbeitslosenquote sinkt unter fünf Prozent. Gleichzeitig ziehen die Löhne und Gehälter kräftig an: Der Durchschnittslohn liegt bei 4635 Zloty, das ist ein neuer Rekordwert. Glaubt man führenden Analysten, bricht auch der Immobilienmarkt gerade alle Rekorde – und zwar quer durch die Sparten, vom Büro-, Logistik-, über Hotel- bis hin zu Wohnimmobilien.

Laut dem aktuellen Marktbericht „At a Glance“ von BNP Paribas Real Estate wachse die Logistikbranche am stärksten. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien Projekte mit einem Flächenvolumen von mehr als 801 000 Quadratmetern fertiggestellt worden. Mehr als 1,2 Millionen Quadratmeterfläche befinden sich noch im Bau. Die Entwickler machen munter weiter, denn trotz des enormen Angebots für Logistikobjekte ist die Nachfrage groß und der Leerstand sinkt.

Rekordzahlen werden ebenfalls auf dem Büromarkt gemeldet. „In Polen entstehen gegenwärtig zirka 1,8 Millionen Quadratmeter Bürofläche“, sagt Karol Patynowski, Chef für regionale Märkte bei JLL. Davon würden eine Million außerhalb Warschau errichtet. „Das ist die größte Aktivität in der Geschichte auf den regionalen Märkten“, sagt der Experte und geht davon aus, dass Büromärkte vor allem in Krakau, Danzig, Lodz und Breslau weiterhin stark wachsen. Die unangefochtene Nummer eins bleibt Warschau. Von insgesamt 4,6 Milliarden Euro Transaktionsvolumen für polnische Gewerbeimmobilien im Jahr 2016 entfielen laut BNP Paribas Real Estate Poland 1,15 Milliarden allein auf die polnische Hauptstadt.