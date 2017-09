Kein Wunder, dass diese Zahlen wie ein Magnet auf Anleger aus aller Welt wirken. „Seit zehn Jahren beobachten wir Investoren aus Schweden, Deutschland, Frankreich und den USA“, sagt Maciej Müldner, Financial Director bei Skanska Property Poland. Neuerdings fließt das Kapital vor allem aus Südafrika (Redefine Properties), Großbritannien, Katar, Tschechien und verstärkt aus Deutschland (u. a. Union Investment, Deka Immobilien, Hansainvest). In den kommenden Monaten haben sich laut Experten von BNP Paribas Real Estate Poland außerdem Käufer aus Thailand angekündigt.

Was macht Polen für die Investoren so attraktiv? „Sie erzielen hier meist höhere Renditen als in westeuropäischen Städten“, sagt Anna Staniszewska. Dabei würden sie sich neben Warschau auch immer öfter nach Objekten in Kattowitz oder in der Dreistadt Danzig, Sopot und Gdynia umsehen. Die Mieten auf den regionalen Märkten seien stabiler; die Renditen liegen konstant zwischen eins bis 1,5 Prozentpunkte über den westeuropäischen Durchschnitt.

Mietrenditen von 8,5 Prozent – utopisch in Deutschland

Eine lukrative Geldanlage sind derzeit auch polnische Wohnimmobilien, vor allem im Luxussegment. Davon dürfte sich Catella Wohnen Europa überzeugt haben. Bereits im Juli 2016 kaufte der deutsche offene Wohnimmobilienfonds 72 Einheiten in dem neuen Hochhaus von Daniel Libeskind „Zlota 44“ im Zentrum von Warschau. Rund 6600 Euro müssten Käufer im Schnitt für den Quadratmeter bezahlen. Laut der Immobilienberatungsfirma Reas sind die Preise in London achtmal, in Paris dreimal und in Moskau zweimal so hoch. Dabei liegt die Mietrendite in Warschau durchschnittlich bei 7,5 Prozent. Das sind 2,6 Prozent mehr als in Berlin und 4,3 mehr als in München.

Obwohl der Markt für Wohnimmobilien in Polen noch unterentwickelt ist, bietet er insgesamt viel Potenzial. Wohnungen sind knapp. Rund drei Millionen fehlen derzeit. Doch der Markt öffnet sich für institutionelle Investoren und den professionellen Vermietungsmarkt. Hier sind die Perspektiven auf attraktive Renditen rosig: bis zu 8,5 Prozent sind zu holen – utopisch in Deutschland.

Die PiS-Politik sorgt für Unsicherheit

Trotzdem gibt es seit dem Regierungswechsel 2015 verstärkt Warnsignale im Hinblick auf die innenpolitischen Entwicklungen. Für Unsicherheit bei internationalen Investoren sorgte vor allem der Vorstoß der umstrittenen nationalkonservativen PiS-Regierung, höhere Steuern für Banken und große Einzelhändler einzuführen. „Die Unklarheit bei der Auslegung der Steuergesetze und die Langzeitfolgen von Sozialreformen führten zu Verzögerungen beim Abschluss einiger Transaktionen“, sagt Anna Staniszewska, Head of Research bei BNP Paribas Real Estate Central Eastern Europe. Ist der Spuk jetzt vorbei? Schon im Dezember 2016 hob Standard & Poor’s Polens Rating-Ausblick von „negativ“ auf „stabil“ an. Im Mai 2017 stufte auch Moody's die Bonitätsnote des Landes hoch. „Im Moment sind die Aussichten positiv“, sagt Staniszewska. Der Immobilienmarkt profitiere vom Wirtschaftswachstum.

Das spürt man auch in Westpommern. „So viel Interesse von Investoren gab es hier noch nie“, sagt Andrzej Kail, Marketingdirektor der Sonderwirtschaftszone nahe Greifenhagen. Dort scheint das politische Tauziehen in Warschau weit entfernt zu sein. Die Investoren hätten ohnehin andere Sorgen: Wie schnell sind die Genehmigungsverfahren? Ist das Grundstück voll erschlossen? Gibt es Fachkräfte? „Der Zugang zum Arbeitsmarkt und die Beschäftigungskosten sind entscheidend“, sagt Tomasz Miler. Damit könne Polen besonders gut punkten.