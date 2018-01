Es gibt ja auch private Spekulanten, die sind natürlich erwünscht. Spekuliert die Bima?

Nein. Denn was ist denn ein Spekulant? Ein Spekulant kauft ein knappes Gut vom Markt weg und verkauft es weiter, wenn es teuer wird. Wir kaufen niemandem knappe Güter weg. Schon der Zwischenerwerb fehlt als Tatbestandsmerkmal. Wir verwalten treuhänderisch das Geld jedes Steuerzahlers. Auch die Verkaufserlöse gehen – anders als bei Shareholder-Value-Unternehmen – in den Bundeshaushalt, von dem dann am Ende auch wieder Sozialwohnungen gebaut werden. Weder mein Gehalt noch das meiner Vorstandskollegen fällt und steht mit der Höhe der Verkaufserlöse.

Haben sie einmal erhoben, was Berlin seit 2015 durch die Lappen gegangen und deshalb an private Investoren gegangen ist?

Die Liegenschaften, über die die Verhandlungen gescheitert sind, haben wir aus dem Erstzugriffsverfahren herausgenommen und damit begonnen, das Bieterverfahren in Gang zu setzen. Es ist aber nicht so, dass diese Verfahren schon abgeschlossen sind.

Es wäre also noch nicht zu spät, wenn Berlin sich jetzt, vielleicht ein bisschen stringenter…

…na ja, das wollen wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. Übergegangen in neue Hände ist jedoch noch nichts.

Wie viele nicht mehr benötigte Grundstücke hat die Bima im vergangenen Jahr 2017 an das Land Berlin verkauft, wie viele verbilligt zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus?

Im Jahre 2017 hat die Bima vier Grundstücke an das Land Berlin verkauft. Allerdings plant das Land auf keinem dieser Grundstücke sozialen Wohnungsbau, sodass dafür natürlich auch keine Verbilligung in Betracht kommt. Wie gesagt: Das Erstzugriffsrecht ist keine Automatik dafür, dass man es billiger bekommt. Zunächst muss der soziale Zweck nachgewiesen werden.

Dem Land Berlin wurden laut Aussage der Bima 2015 91 Bundesliegenschaften für Zwecke der Unterbringung von Asylbegehrenden und Flüchtlingen angeboten bzw. waren Gegenstand von Abstimmungsverfahren. An 56 Bundesliegenschaften war das Land nach Ihrer Aussage nicht interessiert. Woran scheiterten die Nutzungsverhältnisse?

Von den 91 angebotenen Liegenschaften hat die Bima dem Land aktuell sieben Objekte mietzinsfrei zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden überlassen. Zwei weitere Liegenschaften sind bereits ausgelaufen bzw. wurden vom Land nicht verlängert. Bei drei Liegenschaften konnte eine Nutzung aufgrund von Bundesbedarf nicht realisiert werden.