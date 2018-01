Ist die Unterbringung in Turnhallen von Asylbegehrenden wirtschaftlicher, zumal der Flüchtlingsstrom in dieser Dimension verebbt ist? War es also klug von Berlin, so zu verfahren?

Ob sich eine Unterkunft zur Unterbringung von Asylbewerbern eignet, beurteilt nicht die Bima, sondern der sogenannte Bedarfsträger – hier also Berlin. Im Moment ist die Flüchtlingswelle ja abgeebbt, und es stehen einige Liegenschaften leer. Deshalb wurde ich auch in unserem Verwaltungsrat gefragt: „Sie sind doch zu wirtschaftlichem Handeln verpflichtet – was machen Sie jetzt damit?“ Da beschreibe ich immer folgendes Szenario: Verkaufen wir es jetzt und haben wir in einem Jahr eine neue Flüchtlingswelle, dann sagen alle: „Ha, wie blöd sind die denn bei der Bima? Jetzt müssen die armen Kinder wieder die Turnhallen räumen.“ Halten wir's aber vor, wird gefragt: „Wie lange denn noch? Ein Jahr, zwei Jahre? Die müssen es ja dicke haben.“ Es ist eine fast tragische Situation, die im Moment auf dem Rücken der Bima ausgetragen wird – und letztlich ist es eine Frage der Risikoverteilung. In diesem Kontext steht auch eine andere „Gerechtigkeitsfrage“: Es gibt ja auch Kommunen in Deutschland, die haben gar keine Bima-Gebäude. Wenn bei denen Flüchtlinge ankommen, dann müssen sie alles selber zahlen. Die kommen weder in den Genuss einer mietzinsfreien Anmietung noch einer kostenlosen Herrichtung durch uns. Gerecht ist das wohl nicht.

Angesichts der Wohnungsknappheit in Berlin gehen Unternehmen gelegentlich dazu über, Wohnungen für die Mitarbeiter anzubieten oder sogar zu bauen. Denkt der Bund unter Ihrer tätigen Mithilfe auch so, wenn es um die Bundesbediensteten geht? Oder sollte er so denken? Spielte das bei der Entscheidung des Bundes, knapp 5000 seiner Wohnungen in Berlin nicht zu verkaufen, davon war schon die Rede, eine Rolle: die Versorgung der Bundesbediensteten mit Wohnraum?

Mit der Wohnungsfürsorge des Bundes gibt es bereits heute ein entsprechendes Instrument. Auch auf Bima-Liegenschaften wohnen viele Beschäftigte des Bundes. Trotzdem fehlen auch für diese Wohnungen. Wir haben zwar keinen ausdrücklichen Auftrag zum Wohnungsbau. Das Gesetz sagt, dass wir vorhandene Liegenschaften veräußern sollen, sofern sie für Bundeszwecke entbehrlich sind oder dass wir sie sonst wirtschaftlich vermarkten, sprich vermieten müssen. Es steht jedoch nirgendwo: Neubau ist der Bima untersagt. Deshalb rennen Sie mit Ihrer Idee beim Bima-Vorstand offene Türen ein. Ein großes Wort mitzureden hat aber die Politik. Sollten wir bauen, werden wir aber nicht in Konkurrenz zu den Privaten treten. Uns geht es nur darum, den unmittelbaren eigenen Bedarf des Bundes zu decken.

Sie rechnen mit einem Bauauftrag für die Bundesbediensteten hier in Berlin?

Wenn, dann aber nicht nur in Berlin. Wir haben ja in Frankfurt, München und in vergleichbaren Regionen den Bedarf. Nehmen wir als Beispiel die Bundespolizisten. Oft müssen sie weit zu ihren Einsatzorten anreisen und in schlimmsten Fällen in leeren Zellen in Gefängnissen übernachten. Wenn die Bima also Wohnungen für Polizisten oder andere Bundesbedienstete schafft, geht es nicht um eine Privilegierung von Beamten, sondern darum, dienstortnahes Wohnen zu ermöglichen. Letztlich ist das auch eine Kostenfrage, ob eigene Neubauten unter dem Strich günstiger sind oder der verstärkte Erwerb von Wohnungsbelegungsrechten. Eine Bestandsliegenschaft nützt allerdings nichts, wenn dort schon andere wohnen.

Was halten Sie von den Ergebnissen der Sondierungsverhandlungen mit Blick auf die Bima?

Wie stets achtet die Bima den Primat der Politik. Mit der Passage im Sondierungspapier "Wir werden den Gemeinden bundeseigene Grundstücke (Bima) für den Wohnungsbau zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung stellen" können wir leben, obwohl sie über die gegenwärtige Praxis hinausgeht, die bisher eine Verbilligung nur für den sozialen Wohnungsbau einräumt.

Das Interview führte Reinhart Bünger.