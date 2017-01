Die TLG Immobilien AG hat in der Alexanderstraße 1, 3 und 5 rund 6000 Quadratmeter Büroflächen an die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH, ein Unternehmen des Landes Berlin, vermietet. Die Flächen werden bis März übergeben. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der geschlossene Vertrag läuft fünf Jahre. Damit bestehe nun nahezu Vollvermietung, nachdem der Leerstand zum 31. Dezember 2015 in diesem zentral gelegenen Objekt zuletzt noch rund 25 Prozent betrug, schrieb das Unternehmen. „Der enorme Leerstandsabbau am Alexanderplatz in so kurzer Zeit ist für uns ein deutliches Signal für den großen Büroflächenbedarf an diesem Standort und insgesamt in der Hauptstadt“, sagte Sven Graven, Berliner Niederlassungsleiter der TLG.