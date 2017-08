Spitzenlagen, die zum Image passen: So denken auch international tätige Unternehmen, die repräsentative Büroräume suchen. „Büroflächen in Berlins Zentrum sind vor allem für zwei Gruppen von Unternehmen interessant“, sagt Niclas Karoff, Mitglied des Vorstands der TLG Immobilien AG, Berlin: „Die einen legen Wert auf eine repräsentative Adresse in zentraler Lage. Für die anderen gewinnt die Lage des Arbeitsplatzes im Wettbewerb um knapper werdende qualifizierte Fachkräfte an Bedeutung. Deshalb bevorzugen viele, besonders jüngere Unternehmen Lagen, die citynah, verkehrstechnisch gut angebunden und gerne auch ein wenig ,hip’ sind.“

„Neben der rein repräsentativen Funktion macht die Lage und Ausstattung von Büros im ,War for Talents’ zunehmend den Unterschied. Deswegen ,leisten’ sich immer mehr Unternehmen entsprechende Flächen“, bestätigt auch Michael Horn, Head of Occupier Solutions Germany bei Avison Young. Wenn sich junge, bestens ausgebildete Absolventen auf Bewerbungstour begäben, sei die Auswahl an potenziellen Arbeitgebern groß. Hier könnten Personalchefs insbesondere mit dem Umfeld punkten.

Bei der Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gilt: U- oder S-Bahn sollten sich in der Nähe befinden. „Gibt es nur einen Bus oder eine Straßenbahn, führt das bereits zu einer Abwertung der Lage“, sagt Jörg Möller, Geschäftsführer der Commodus Asset Management GmbH, einer Investmentgesellschaft mit integriertem Immobilienmanagement.

Die Spitzenmiete steigt auf knapp 30 Euro pro Quadratmeter

Auf dem Berliner Bürovermietungsmarkt wurde zum Abschluss des ersten Halbjahres 2017 in etwa ein so hohes Niveau wie im Rekordjahr 2016 erreicht. Berlin katapultiert sich damit klar auf die Spitzenposition der gefragtesten deutschen Bürostandorte. „Büronutzer sind zunehmend bereit, auch höhere Mietpreise als im Vorjahr zu zahlen. Insbesondere wegen des kontinuierlichen Wirtschaftswachstums sowie einer gefüllten Pipeline zahlreicher großvolumiger Vermietungen können wir davon ausgehen, erstmals die 900000-Quadratmeter-Marke zu knacken“, sagt Marcus Lehmann, Head of Office Letting Berlin bei Colliers International, zu seinen Erwartungen für 2017.

Die Spitzenmiete ist auf 29,20 Euro pro Quadratmeter gestiegen, die Leerstandsquote liegt bei nur 2,7 Prozent. „Im vergangenen Quartal haben wir einen Abschluss von 45 Euro pro Quadratmeter pro Monat gesehen“, stellt Nicolai Baumann, Managing Director vom kanadischen Beratungshaus Avison Young, fest. „Das sind Mieten, die wir aus Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt kennen, aber für den Berliner Markt sind das neue Dimensionen.“

Verantwortlich dafür zeichnet eine Vielzahl hochpreisiger Abschlüsse in den Toplagen der City Ost sowie am Potsdamer Platz. Rund 40 neue Mietverträge wurden Angaben der Immobilienberater zufolge im höchsten Preissegment über 20 Euro pro Quadratmeter geschlossen.