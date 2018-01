Der Erwerber kann darauf aber keinen Geschosswohnbau realisieren, sondern soll Einfamilienhäuser bauen.

Nach § 28 Absatz 2 Grundgesetz haben die Kommunen die Planungshoheit. Die zuständigen politischen Gremien vor Ort haben es selbst in der Hand, über Art und Umfang der Bebauung und damit über die Gesamtzahl neuer Wohnungen zu bestimmen. Also könnte die Bezirksverordnetenversammlung in Köpenick auch Geschosswohnungsbau ermöglichen. Letztlich soll hier doch Wohnraum geschaffen werden. Was hier geschieht, ist ein Widerspruch in sich, eine contradictio in adiecto, so etwa wie ein „leiser Schrei“. Auf der einen Seite fordern viele in Berlin mehr Wohnraum, denn nur durch mehr Wohnraum kann Wohnungsnot gelindert werden. Auf der anderen Seite ist es ihnen auch nicht recht, wenn möglichst viele Wohnungen gebaut werden.

Es hätte also bereits längst damit begonnen werden können, auf „Ihren“ Flächen tausende von Wohnungen zu errichten?

Ja. Ich will mich nicht auf Zahlen festlegen. Aber es gab zahlreiche Potentialflächen. Das war durchaus keine homöopathische Dosis. Zu glauben allerdings, dass die Bima mit ihren vorhandenen Wohnungen…

Berlin rettet?

….genau, ist falsch. Ich will es Ihnen kurz verdeutlichen. Der Berliner Wohnungsbestand im Eigentum der Bima beträgt 0,25 Prozent des gesamten Berliner Wohnungsbestandes. Danach kann schon allein quantitativ am Bima-Wesen die Wohnungsnot nicht genesen – und zwar nirgendwo in der Republik. Wer anderes behauptet, ist entweder faktenabstinent oder leidet an Wahrheitsallergie. Nach drei Jahren des Hin und Her um unsere Potentialflächen werden wir unser Vorgehen nun ändern. Wir fragen das Land zunächst: Willst Du die Fläche? Dann erkläre in einer bestimmten Frist, wozu Du sie willst. Lässt Du diese Frist fruchtlos verstreichen, ist das Angebot zur Erstzugriffsoption erloschen. Wir gehen dann damit auf den Bietermarkt. Falls es sich das Land dann noch anders überlegt, kann es und muss es am Bietermarkt mitbieten. Aber einen Status quo ante (Direkterwerb) wiederherzustellen, halte ich für äußerst bedenklich. Es kann nicht sein, mit Privaten bereits vereinbarte Notartermine wieder rückgängig zu machen, wenn sich nach Jahren eine Kommune erneut auf eine Erstzugriffsoption beruft. Damit ist jetzt Schluss.

Berlin kauft inzwischen auf dem Bietermarkt. Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt kauft ja mit dem Bezirk einzelne Häuser, um sie dem Spekulantentum zu entziehen. Offenbar ist ja auch Geld da, reale Marktpreise zu bezahlen. Auf der anderen Seite kommt man, wenn ich Ihnen folge, mit Berlin nicht ins Geschäft. Wie erklären Sie sich das? Berlin braucht doch Grundstücke.

Diese Frage müsste man denen stellen, an denen es scheitert. Auf deren Seite lautet das „Totschlagargument“: Der Preis, zu dem uns die Bima das Objekt anbietet, ist uns zu hoch. Bestes Beispiel ist das Dragoner Areal. Das haben wir – auch anders, als es immer dargestellt wird – selbstverständlich zunächst der Stadt angeboten. Es war Berlin zu teuer. Erst dann sind wir auf den Bietermarkt gegangen, und dort kam natürlich ein üppiger Preis heraus. Dieses Geschäft hat auch der Bundestag genehmigt. Der Bundesrat hat dann – offenbar „angestiftet“ vom Berliner Finanzsenator, so rühmt er sich selbst allenthalben – das Geschäft völlig willkürlich abgelehnt. Das halte ich für einen der rechtsmissbräuchlichsten Akte in der Geschichte des deutschen Föderalismus: Die Länderkammer wollte dem Land Berlin das Dragoner-Areal für billiges Geld zum Schaden des Bundes zuschustern und hat deshalb einen Verkaufspreis, der in einem in jeder Beziehung rechtmäßigen Verfahren ermittelt wurde, als zu hoch angesehen. Ihre eigentliche Aufgabe ist es doch aber, dafür zu sorgen, dass Bundesvermögen nicht verschleudert wird.

Gut, hier müssen noch Gerichtsverfahren abgewartet werden. Nach Angaben der Bausenatorin Lompscher gibt es weitere Bima-Flächen in Berlin, auf denen Wohnungen gebaut werden könnten: etwa in der Cité Pasteur in Reinickendorf, einer ehemaligen Wohnsiedlung der französischen Streitkräfte, oder auf dem Areal des Bundesarchivs in Lichterfelde. Stehen diese Flächen zur Verfügung oder ist das Berliner Wunschdenken?

Beide stehen aktuell gar nicht zur Verfügung. Der Standort Cité Pasteur befindet sich in der baurechtlichen Entwicklung als Annex zum Entwicklungsstandort Tegel. Dort ist es die Stadt selber, die bauplanungsrechtliche Vorgaben macht. Und für den Standort Bundesarchiv in Lichterfelde besteht Bundesbedarf. Wir dürfen nämlich nur Liegenschaften, die für Bundeszwecke entbehrlich sind, auf den Markt bringen. Übrigens prüfen wir derzeit auch immer zunächst, ob der Bund, das Land oder die Kommune Flüchtlinge und Asylbegehrende dort unterbringen möchte. Als Letzte in der Kette kommen dann erst die Privaten, von denen einige inzwischen von uns die Nase voll haben. Sie haben den Eindruck, nur noch das zu bekommen, was als Brosamen übrig bleibt. Das war vor gut sieben Jahren, als ich bei der Bima angefangen habe, noch nicht so. Da war seinerzeit die Bima Eigentümerin, die Kommune die Inhaberin der Planungshoheit und als dritten Spieler hatten wir den privaten Investor mit den guten Ideen und mit dem Geld. Das hat sich völlig verändert: Der Private fühlt sich inzwischen ausgebremst.