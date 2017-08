Bei Casamundo werden zum Beispiel Häuser mit einer direkten Angelmöglichkeit oder eigenem Solarium angeboten. „Pool, Sauna, Terrasse, WLAN und ein großer Garten sind für Reisende die wichtigsten Kriterien“, sagt Kerwin. „Außerdem wird der Wunsch nach einem frei stehenden Haus immer größer.“ Familien mit Kindern bevorzugen große Entfernungen zu den Nachbarn, sodass sich niemand von den Kindern gestört fühlt.

Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Hotel. Die Möglichkeit, sich in einer komplett ausgestatteten Küche selbst zu versorgen, ist ein weiterer. Ferienhausurlauber sehen darin Unabhängigkeit und genießen es, mit der Familie und Freunden ausgiebig zu frühstücken und am Abend zu grillen. Sollte die Ausstattung der Küche mal nicht genügen, so können Reisende das notwendige Equipment ganz einfach mit dem Auto mitnehmen.

Als weiteren Vorteil nennt Schulze zur Wiesch: „Ein Viertel aller Ferienhausurlauber will ein Haustier mit in den Urlaub nehmen.“ Ob das erlaubt ist, finden die Reisenden am besten im Internet heraus. Die Verbreitung des Internets und von Anbietern wie Fewo-direkt, Casamundo oder Atraveo haben den Markt der Ferienhäuser beflügelt. Auf Onlinebuchungsseiten können Reisende besser das perfekte Ferienhaus für den Urlaub finden, denn ein Reisebüromitarbeiter kennt kaum die Ausstattung von Hunderttausenden Ferienhäusern. Außerdem kann der Reisende Verfügbarkeiten selbst prüfen und bekommt über Fotos, Videos und Nutzer-Kommentare einen Eindruck. Für Urlaube an der Ostsee sind die meisten Ferienhäuser schon Monate vor Juli und August ausgebucht.

Werden wir in Zukunft nur noch im Ferienhaus übernachten? „Ferienhäuser spielen an Nord- und Ostsee eine sehr, sehr große Rolle“, sagt Kerwin. Trotzdem könne man nicht davon sprechen, dass der Urlaub im Ferienhaus den Hotelurlaub verdrängt. Im Ferienhaus übernachten Familien, Großfamilien oder ganze Freundeskreise. Ferienhausurlauber reisen selber an, verpflegen sich selbst und genießen die Unabhängigkeit. Urlaub im Hotel funktioniert grundlegend anders und zu einem anderen Preis.

Kleinod deutsche Nord- und Ostseeküste

Die wachsende Nachfrage hat zu kräftigen Preissteigerungen an den deutschen Nord- und Ostseeküsten geführt. Eine aktuelle Marktanalyse von LBS Research in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut empirica verortet die teuersten Küstenstandorte auf den Nord- und Ostfriesischen Inseln. In 70 Prozent aller ausgewerteten Küstenregionen liegen die Spitzenpreise aber noch zwischen erschwinglichen 2000 und 4000 Euro pro Quadratmeter.

Rügen und Usedom bieten trotz ihrer großen Popularität immer noch ein wesentlich gemäßigteres Preisniveau als die Nordseeinseln. Auf Rügen liegen die Standardpreise in den bei Touristen beliebten Gemeinden zwischen 3500 und 4300 Euro pro Quadratmeter. Selbst im gefragten Heringsdorf auf Usedom wird die Grenze von 4000 Euro pro Quadratmeter nicht überschritten.

In den untersuchten Küstenregionen sind die Standardpreise für inserierte Ferienobjekte in den letzten drei Jahren im Durchschnitt um jeweils fünf Prozent pro Jahr gestiegen. Spitzenreiter ist auch hier wiederum der Landkreis Nordfriesland. Hier betrug die jährliche Preissteigerungsrate im Schnitt 30 Prozent.

Bei Auslandsinvestitionen steht meist das persönliche Interesse an einer Ferienimmobilie am präferierten Reiseziel im Vordergrund, wirtschaftliche Faktoren folgen erst danach.

Für drei von vier Eigentümern einer Ferienimmobilie im Ausland nimmt die eigene Nutzung und Vermietung des Domizils die erste Stelle der Kaufmotivationen ein, ein Viertel möchte sich in der erworbenen Ferienimmobilie zur Ruhe setzen – in Deutschland sagt das dagegen nur jeder Zehnte.

(mit dpa)