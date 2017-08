Werden die Dinge für den Bauherrn schwieriger?

EICHLER: Was wir möchten, ist, dass der Bauherr angehalten wird, sich mit diesen Fragen im Vorfeld zu beschäftigen und eine ordentliche Ausschreibung zu machen, auf deren Grundlage Bauunternehmen Leistungen anbieten können. Derzeit wird oft nur ausgeschrieben: „Einmal Entsorgung von Bauabfällen“.

Dann müsste der Bauherr ja schon sagen können, was für Böden er zu entsorgen hat.

EICHLER: Genau, das ist die Vorerkundung, die wir einfordern.

KNIPPER: Ganz saubere Böden haben wir in den Ballungsräumen nie. Da ist immer was drin.

Werden denn jetzt mehr Gebäude ohne Keller gebaut, und damit ohne Aushub?

EICHLER: Diese Tendenz haben wir jetzt schon.

KNIPPER: Aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aus Kostengründen, denn im Verhältnis zum Baukörper ist ein Keller sehr aufwändig. Schuppen dran oder ein „hochgelegter Keller“ im Wohnraum – das ist bezahlbarer.

Haben auch die großen Investmentgesellschaft mit Hochhäusern bald ein Problem?

KNIPPER: Da setzt die Bauherrenverantwortung an und auch das Kostenthema. Wenn man das Bauvorhaben bei der Vorerkundung ansieht, kann man das je nach Bodenqualität auspreisen. Wenn der Boden erst auf der Baustelle beprobt wird und man sich erst dann um einen Entsorgungsweg kümmert, ist es zu spät.

Was bedeutet die neue Verordnung für bereits begonnene Bauvorhaben und solche mit vorhandener Baugenehmigung?

KNIPPER: Wir brauchen für Baugenehmigungen und bereits begonnene Bauvorhaben Planungssicherheit und Vertrauensschutz. Man muss nach dem geltenden Baurecht so etwas zulassen.

Gut, dass beim BER alles ausgehoben ist.

KNIPPER: Es ist doch nachvollziehbar, dass man im Interesse von Bauherren, Investoren und Bauwirtschaft ein Projekt nach den zum Baugenehmigungszeitpunkt gültigen Standards, Regelwerken und Normen zu Ende bauen darf – was beim Brandschutz ja zu den bekannten Problemen geführt hat. Eine angemessene Übergangsfrist ist das Mindeste, was man braucht. Jedes Bauen ist ein Eingriff in die Umwelt. Der Gesetzgeber ist gut beraten, in der Praxis Klarheit zu schaffen. Dabei gilt es, zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten abzuwägen. Wir diskutieren leider immer nur eindimensional.

Ist denn von der Verordnung auch ein Privatmann betroffen, der zum Beispiel sein Badezimmer saniert?

KNIPPER: Weniger, das fällt eher unter die neue Gewerbeabfallverordnung – auch ein sehr bürokratisches Regelwerk. Dabei geht es um Abbruch. Wird das Material noch einmal getrennt oder bleibt ein Stein auf dem anderen?

EICHLER: Man sieht in den Städten zum Teil total entkernte Gebäude. Da sind wir auf einem sehr guten Stand, das war aber auch schon vor der Gewerbeabfallverordnung so.

Sie befürchten ja steigende Entsorgungskosten. Lassen die sich beziffern? Der Anteil liegt bei 20 Prozent mit Blick auf die Baukosten.

EICHLER: Im Bereich Tiefbau kann das schon hinkommen. Insgesamt ist das aber zu hoch angesetzt.

KNIPPER: An den Gesamtbaukosten betragen die Entsorgungskosten im Hochbau um die drei Prozent.

Stimmt denn die im Gesetz angegebene Kostenschätzung?

KNIPPER: Der Gesetzgeber sagt in seiner Mantelverordnung: 13 Millionen Tonnen müssen zusätzlich pro Jahr deponiert werden.

Bei Entsorgungskosten von acht Euro je Tonne scheint das ja bezahlbar.

EICHLER: Die acht Euro je Tonne sind nicht realistisch, die Mengen sind nicht realistisch und die Transportwege und Folgen von Baustellenzögerungen sind bisher nicht beziffert. Deswegen haben wir beim Bundesbauministerium ein Planspiel gefordert, um auch diese Auswirkungen in der Gesetzesfolgeabschätzung mit zu erfassen. Aber genau das wurde nicht gespielt …

Was sagt Frau Hendricks zu Ihrer Kritik?

KNIPPER: Wir haben im Grunde zwei Bauministerien. Eines mit pragmatisch, nicht ideologisch denkenden Leuten. Ökonomen, die sagen: Wir wollen nachhaltig bauen und wir müssen auch bauen; nur so können wir Infrastruktur- stau und Wohnungsknappheit anpacken. Und dann haben wir im Umweltbereich Mitarbeiter, die sagen: Umwelt geht immer vor. Ich sage: Umwelt ist wichtig, aber wir müssen abwägen. Für die Baupraxis fehlt hier einfach ein Grundverständnis.