Auch Caroline Seifert ist auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe: Sie klickt sich bereits seit Monaten verzweifelt durch das Online-Angebot von WG-Zimmern und kleinen Wohnungen. „Ursprünglich wollte ich gern in Mitte oder Kreuzberg wohnen. Sobald sich die Wohnung jedoch in der Nähe einer S-Bahn- Station befindet, steigen die Preise enorm in die Höhe“, sagt die 24-Jährige. Inzwischen schaut sie nur noch in Marzahn-Hellersdorf nach einer geeigneten Lösung.

Seit knapp einem Jahr sucht die Lehramtsstudentin der Humboldt-Universität schon nach einer Unterkunft. „Ich habe vorher in Leipzig studiert und deutlich weniger Miete gezahlt.“ Die Wohnungspreise in Berlin hätten sie „überrollt“, sagt sie. Sie hätte nicht gedacht, dass es „so schwer“ sein würde, eine Wohnung zu finden. Zum Glück kommt Caroline Seifert aus Berlin und konnte übergangsweise wieder bei ihren Eltern einziehen. Vom Single-Dasein zurück ins alte Kinderzimmer: „Das ist eine ganz schöne Umgewöhnung“, sagt die junge Frau. Und sucht deshalb weiterhin nach einer Ein- bis Zweizimmerwohnung. Damit ist sie nicht allein. Wo gerade Besichtigungstermine stattfinden, erkennt sie schon von Weitem. „Meist steht bereits eine Stunde vor Beginn eine Traube von 40 Menschen vor der Haustür – da hat man keine Chance, beim Immobilienmakler oder Vormieter aufzufallen.“ Einmal, so erzählt die Studentin, habe sie erlebt, wie der Vormieter „Eintritt“ für den Besichtigungstermin verlangt habe. „Jeder Bewerber sollte drei Euro zahlen, um sich die Wohnung anschauen zu dürfen, ansonsten wäre man gar nicht hineingelassen worden.“