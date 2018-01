Etwas mehr Glück hatte Politik-Studentin Maria Dima bei der Suche, auch wenn der Anfang sehr mühsam war: Etliche Bewerbungen hatte sie geschrieben, bevor sie endlich eine Wohnung in Berlin fand. Die 21-Jährige aus dem niedersächsischen Salzgitter hat im vergangenen Sommer einen Zulassungsbescheid von der Freien Universität bekommen. „Sobald ich wusste, dass ich in Berlin studieren kann, habe ich mit der Suche nach einer günstigen Studentenwohnung auf dem Berliner Wohnungsmarkt begonnen“, erzählt die junge Frau. Seit August suchte sie nach einem passenden Wohnheimzimmer, einer WG oder einer Einzimmerwohnung, musste aber schnell feststellen: „Die Preise in Berlin waren für mich unbezahlbar, da ging die Kaltmiete zum Teil erst bei 500 Euro los“, sagt sie, „deshalb habe ich meine Suche ausschließlich auf WG- oder Wohnheimzimmer beschränkt.“

Zu Beginn des Semesters noch immer keine Unterkunft

Wohngemeinschaften hat Maria Dima vor allem über die Internetseite wg-gesucht.de angeschrieben – bis zu 35 Bewerbungen kamen dabei zusammen. „Davon habe ich nur vier Rückantworten erhalten“, erzählt die Studentin. Dann wurde sie auch zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Eines der WG-Zimmer entpuppte sich bereits bei Beginn der Besichtigung als eine Pritsche, die im Flur aufgestellt war. „Davon habe ich sofort die Finger gelassen“, sagt Dima. „Bei einem anderen Vorstellungsgespräch wiederum wurden mir sehr komische Fragen gestellt.“ Nur bei einem einzigen Termin stimmte die Chemie, allerdings war auch hier die Bewerberzahl so hoch, dass sie zwar in die engere Auswahl kam, das Zimmer jedoch schlussendlich nicht bekommen hat.

„Zusätzlich habe ich mich über das Studierendenwerk Berlin um ein Wohnheimzimmer beworben“, erzählt Maria Dima. Die beliebtesten Standorte waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausgebucht. Sie habe lange auf eine Zusage für einen der Randbezirke warten müssen – zu Beginn des Semesters hatte sie noch immer keine Unterkunft. „In dieser Zeit musste ich immer wieder pendeln, und wäre diese Situation so geblieben, hätte ich womöglich mein Studium gar nicht antreten können.“

17 Quadratmeter für 205 Euro Warmmiete

Doch Mitte Oktober bekommt die 21-Jährige dann die Zusage für einen Wohnheimplatz im Steglitzer Stadtteil Lankwitz. „Für viele Studierende mag das eine etwas uncoolere Ecke sein – für mich war es ein absoluter Glücksgriff.“ Nicht nur die Nähe zur Freien Universität, sondern auch das Wohnheim selbst gefällt Maria sehr gut.

Ihr Zimmer ist mit einem kleinen Eingangsbereich circa 17 Quadratmeter groß; 205 Euro Warmmiete zahlt die Studentin derzeit. „Ich teile mir das Bad mit meiner Zimmernachbarin, die Küche ist für unseren gesamten Flur, also für rund zehn Parteien, nutzbar.“ Auch wenn sie einige Abstriche in puncto Sauberkeit und Privatsphäre machen müsse, ist Maria Dima glücklich, eine Unterkunft in Berlin ergattert zu haben.