Bestand: Nach Angaben des Deutschen Studentenwerkes (DSW) leben rund 192 000 Studierende in den rund 1700 Wohnheimen der 58 Studenten- und Studierendenwerke, die sich im DSW zusammengeschlossen haben.

In Berlin gibt es derzeit 9428 Plätze in insgesamt 33 Wohnheimen des Berliner Studierendenwerks – verteilt über die Stadt. Darunter sind Zimmer für eine oder zwei Personen sowie Wohnungen für einen oder mehrere Bewohner. Im Wohnheim Eichkamp in Charlottenburg gibt es sogar ein Haus für eine Studierendenfamilie. Und das Wohnheim in der Charlottenburger Fraunhofer Straße ist speziell auf die Bedürfnisse von Studentinnen mit Kind ausgerichtet. Freie Wohnheimplätze finden Interessenten auf den Internetseiten des Studierendenwerks: Unter www.stw.berlin/wohnen kann man nach Bezirk, Verfügbarkeit (Wartezeit) und Mietpreis sortiert suchen, und auch angeben, ob die Wohnung möbliert, behindertengerecht oder citynah sein soll.

Studienanfänger, die nur ein Semester warten möchten, finden dort derzeit gerade einmal zwei Angebote: das Wohnheim in der Zehlendorfer Goerzallee und das Wohnheim im Halbauer Weg in Steglitz. Mit einer längeren Wartezeit von zwei bis drei Semestern erhöht sich das Angebot auf 40 Treffer. Vor allem bei beliebten Wohnheimen in Citylage beträgt die Wartezeit aber oft mehr als drei Semester.

Neue Wohnungen: Doch es entstehen auch neue Wohnplätze. 50 sind es zum Beispiel in einem Ergänzungsbau am Standort Dauerwaldweg in Grunewald. Der erste Spatenstich für das Projekt des Studierendenwerks Berlin erfolgte am 6. Dezember 2017. In der Siedlung gibt es bereits 109 Zimmer für eine Person und acht Apartments für zwei Personen.

Im Erweiterungsbau sind auch drei Plätze für Menschen mit Behinderung vorgesehen. Ende 2018 wird das neue Haus bezugsfertig. Das Studierendenwerk investiert nach eigenen Angaben 4,5 Millionen Euro. Unterstützung gibt es von der Bundesregierung, die das Vorhaben zum Bau von „Variowohnungen“ als „sehr innovativ“ einstuft und mit 689 200 Euro fördert.