Man habe sich in den vergangenen zehn Tage intensiv mit Zahlen, Daten und Fakten der Air Berlin Gruppe auseinandergesetzt, schrieb Geschäftsführer Wolfram Simon am frühen Freitagnachmittag an die rund 800 Mitarbeiter und die Presse. Nachdem man Chancen und Risiken sorgfältig abgewogen habe, gebe werde man fristgerecht ein Angebot ab für:

- Air Berlins Leisure Cargo GmbH. Es handelt sich um eine Plattform, über die Frachtkapazitäten vermarktet werden. Das Frachtgeschäft bei Air Berlin gilt als zu vernachlässigen. Der Geschäftsbericht für 2016 weist einen Umsatz dieser Tochter in Höhe von 76.000 Euro aus. Keiner der anderen Interessenten, außer womöglich die chinesische "LinkGlobal International Logistics Group", Betreiber des Flughafens Parchim, dürften sich für diese Tochter außerordentlich interessieren. Die Lufthansa-Gruppe betreibt erfolgreich ein eigenes Cargo-Geschäft.

- Die Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (LGW). Das ist eine Gesellschaft, die bis vergangene Jahr noch inhabergeführt war und mit 20 Regionalflugzeugen (Bombardier Dash 8 Q400) Zubringerdienste leistet. Einer der ersten Maßnahmen von Thomas Winkelmann, Air-Berlin-Chef seit Februar, war es, den Dortmunder Airline, die diese Propellermaschinen seit Jahren unter Air-Berlin-Logo fliegt, aufzukaufen. Er wollte die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit durch direkte Kontrolle steigern. Auch hier bietet Zeitfracht auf einen Unternehmensteil, der bei vielen anderen Bietern nicht so sehr gefragt sein dürfte. Die Maschinen gelten als teuer im Unterhalt, wenn sie nicht ausgelastet sind und nicht durchweg gut in Schuss. Verkehrstauglich sind sie aber allemal.

- Die Airberlin Technik GmbH ist der mit Abstand größte Posten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter, hat zwei große Hangars in Düsseldorf, einen in Berlin-Tegel und derzeit noch München. Die Tochter erbringt macht auch für fremde Airlines Flugzeugwartung und -instandsetzung.

Das Angebot sehe nicht vor, weitere Flugzeuge oder Destinationen (Slots) zu übernehmen, teilte Wolfram Simon, der die Zeitfracht-Gruppe gemeinsam mit seiner Verlobten Jasmin Schröter, einer Großnichte des Firmengründers, führt. "Damit bieten wir auf Bereiche, die wir uns von unseren Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten als erfahrener Systemlogistik-Dienstleister in Deutschland und Europa her zutrauen."

Man gehe fest davon aus, dass man damit rund 1000 Arbeitsplätze der insolventen Air Berlin Gruppe sichern könne und die Zeitfracht-Gruppe zu einem "gut etablierten Luftfracht-Carrier ausbauen können". Die Höhe des angebotenen Kaufpreise werde man nicht kommunizieren, hieß es.

Wolfram Simon (36) führt die Zeitfracht-Gruppe gemeinsam mit seiner Verlobten Jasmin Schröter, Großnichte des langjährigen... Foto: Privat

Die Zeitfracht-Gruppe ist eine unabhängige und inhabergeführte Gesellschaft mit Schwerpunkt Transport- und Logistik und beschäftigt an mehreren Standorten in Deutschland insgesamt rund 800 Mitarbeiter. Das Unternehmen erlöst nach eigenen Angaben heute rund 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Es wurde Ende der 1920-Jahre in Berlin gegründet. Die Zeitfracht-Zentrale liegt nur einen Steinwurf von der Air-Berlin-Zentrale in einem Industriegebiet südliche des Flughafens Tegel. Im Herbst vergangene Jahres verkaufte die Gruppe ihre Minderheitsanteile am Deutschen Paketdienst (DPD) an die französische La Poste. Das verschafft dem Unternehmen womöglich den Spielraum, um für Teile der Umsatzstärkeren Air Berlin zu bieten.

Für die insolvente Air Berlin sind zum Ablauf der Bieterfrist mehrere Angebote eingegangen. Sachwalter Lucas Flöther und sein Team würden nun die Offerten für Air Berlin als Ganzes oder Teile davon sichten, sagte Air-Berlin-Sprecher Ralf Kunkel der Nachrichtenagentur Reuters. "Der aktuelle Stand zum Ende der Frist heute 14 Uhr ist, dass wir mehrere Angebote bekommen haben, die wir jetzt sehr detailliert auswerten müssen." Das werde einige Tage dauern. "Die endgültigen Entscheidungen werden wir dann am 25. September treffen."