Flugchaos bei Air Berlin. Viele Flüge der insolventen Fluggesellschaft werden am Dienstag ausfallen. Das verbreitete die Airline über Twitter. Von Berlin-Tegel nach Düsseldorf, von Frankfurt am Main nach Berlin-Tegel, ebenso gestrichen wie die Verbindung Berlin nach Mallorca, Zürich, Stockholm oder Wien. 127 Flüge mit vielen tausenden Passagieren seien am Dienstag betroffen, zählt bild.de zusammen. Fast alle Flieger von Air Berlin bleiben am Boden, ebenso Maschinen von Eurowings und Austrian.

Die "Bild-Zeitung" schreibt zudem, dass Verhandlungen zum Übergang von über 1200 Air-Berlin-Piloten auf den potentiellen neuen Käufer der Airline von der Geschäftsführung am Montag abgebrochen wurden. Hört sich nach einem wilden Streik an.

Air Berlin "bedauert, dass heute Flüge aus betrieblichen Gründen abgesagt werden", teilte das Unternehmen am Morgen auf Englisch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Kunden sollten vor ihrer Fahrt an den Flughafen auf der Internetseite der Fluggesellschaft überprüfen, ob ihr Flug stattfindet. Für weitere Informationen war Air Berlin zunächst nicht zu erreichen. Der Internetseite airberlin.com/flightstatus zufolge sind von den Ausfällen vor allem innerdeutsche Flüge unter anderem von den Flughäfen Berlin, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main betroffen. Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet. Bis Freitag läuft die Frist für Kaufangebote von Interessenten. (AFP, Reuters, tsp)