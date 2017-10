Mitten in der heißen Phase der Bietergespräche für die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin einigten sich die Verwalter des Unternehmens mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf Eckpunkte eines Sozialplans. Am kommenden Donnerstag (12. Oktober 2017) will der Gläubigerausschuss entscheiden, an welche Interessenten Teile des Unternehmens verkauft werden, vier Tage später sollen Gespräche über die Tochtergesellschaft Air Berlin Technik beginnen. Das für den gestrigen Freitag vorgesehene Ende der Bieterfrist für diese Sparte wurde auf den 16. Oktober verschoben.

Die Gewerkschaften und Betriebsräte hatten mehrfach kritisiert, dass es bei den Verhandlungen um Gerät, Start- und Landerechte, aber nicht um die Zukunft der mehr als 8000 Mitarbeiter, geht. Verdi hatte sich für einen regulären Betriebsübergang eingesetzt, der den Beschäftigten im Falle eines Unternehmensverkaufs das Recht sichern würde, zu vergleichbaren Konditionen eingestellt zu werden. Das hatten die Verwalter strikt abgelehnt. Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), die sich für den 150-Millionen-Euro-Kredit für Air Berlin eingesetzt hatte, zeigte sich skeptisch, dass die Gewerkschaften mit dieser Forderung durchkommen.

Nun hat Verdi für die Fluggesellschaft und ihr Wartungsunternehmen Air Berlin Technik immerhin einen so genannten Rahmentarifsozialplan ausgehandelt. Darin würden sich die Vertragsparteien verpflichten, „alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Transfergesellschaften zu installieren“, teilte Verdi am Freitag in Berlin mit. Zudem habe man darin die Bedingungen für die betrieblichen Sozialpläne festgelegt.

„Der Tarifvertrag ist nur ein erster Schritt hin zu einem Rettungsprogramm und die rechtliche Grundlage, um Gelder zu akquirieren und eine Transfergesellschaft aufzubauen“, sagte das für den Flugverkehr zuständige Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. Sie kritisierte zugleich, dass Air Berlin nicht bereit gewesen sei, die Frage der Finanzierung der Transfergesellschaft mit in die Verhandlungen mit den Erwerbern zu nehmen. „Offensichtlich wurden die Verhandlungen durch den Druck der Erwerber an dieser Stelle blockiert. Das ist verantwortungslos“, sagte Behle und fügte hinzu: „Das Absurde ist jetzt: Eine Transfergesellschaft ist möglich – allerdings fehlt das Geld, weil die Erwerber blockieren.“

Derweil schafft ein Kaufinteressent Fakten: Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die bis zu 60 Maschinen der Air Berlin kaufen will, teilte mit, sie habe „vom Fleck weg“ fast 130 Flugbegleitern eine Einstellungszusage gegeben. 1000 Stellen für Piloten und Flugbegleiter seien ausgeschrieben, 2500 Bewerbungen lägen vor – nicht nur von Mitarbeitern der Air Berlin.