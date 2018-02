30.000 Berliner Haushalte sind jetzt noch ohne Kabelanschluss, 10.000 Haushalte in Wilmersdorf können dagegen inzwischen wieder fernsehen. Am Sonntag hatten zunächst 40.000 Haushalte in Zehlendorf, Steglitz und Wilmersdorf in die Röhre geschaut. Betroffen waren Kunden von Ex-Kabel Deutschland, das jetzt zu Vodafone gehört. Sie konnten weder fernsehen noch über das Festnetz telefonieren oder im Internet surfen, falls ihre Telefon- und Internetverbindung über das Kabel läuft. Normale Vodafone-Handykunden hatten dagegen keinen Grund zur Sorge.

Hintergrund der Störung ist Vandalismus. "In Wilmersdorf ist ein Kabelschacht aufgebrochen worden und Glasfaserkabel wurden mutwillig durchtrennt", sagte eine Vodafone-Sprecherin dem Tagesspiegel. Neben Vodafone seien auch andere Anbieter betroffen. Die Polizei ist eingeschaltet, Techniker von Vodafone arbeiten auf Hochtouren, die Störungen zu beheben. "Wir hoffen, dass im Laufe des Tages alle Kunden wieder am Netz sind", sagte die Sprecherin.