Ein Drittel der Konsumausgaben der privaten Haushalte in Deutschland geht fürs Wohnen drauf. Durchschnittlich 859 Euro im Monat und damit rund 36 Prozent des Gesamtbudgets flossen im Jahr 2015 in Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung. Im Durchschnitt beliefen sich die gesamten Ausgaben eines Haushalts monatlich auf 2.391 Euro. Damit entfielen auf die Wohnkosten weiterhin die höchsten Konsumausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Montag anlässlich des Weltverbrauchertages an diesem Mittwoch mitteilte. Der Wert ist über die vergangenen Jahre relativ konstant geblieben. So mussten etwa 2005 gut 33 Prozent rund ums Wohnen aufgewendet werden.



Mit steigender Haushaltsgröße nimmt der Anteil der Wohnkosten ab. Einpersonenhaushalte gaben demnach 41 Prozent oder 628 Euro ihrer Konsumbudgets für das Wohnen aus. In Zweipersonenhaushalten lag dieser Anteil bei 35 Prozent (961 Euro), bei vier Personen bei 33 Prozent (1183 Euro).

Hinter den Wohnausgaben lagen 2015 die Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren (14 Prozent) sowie für Verkehr (13 Prozent) an zweiter und dritter Stelle. Danach folgten mit knapp 11 Prozent Freizeit, Unterhaltung und Kultur. Den Rest verwendeten die Menschen unter anderem für Bekleidung und den Telefonanschluss. Im Durchschnitt beliefen sich die monatlichen Konsumausgaben eines privaten Haushalts in Deutschland im Jahr 2015 auf 2391 Euro. (dpa, rtr)