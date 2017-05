Shazam wird als vielleicht erste App zum Fernsehstar. In den USA startet Ende des Monats auf „Fox“ die neue Show „Beat Shazam“, moderiert vom Schauspieler und Musiker Jamie Foxx. Die Kandidaten müssen darin Songs schneller identifizieren, als die populäre Musikerkennungssoftware.

Eine Milliarde Mal installiert

Shazam gehört zu den meistgenutzten Apps für das Smartphone: Mehr als eine Milliarde Nutzer haben das Programm installiert. Wer wissen möchte, welches Lied gerade im Radio oder bei einer Veranstaltung läuft, nutzt meist die Dienste der Briten: Kurz die Smartphone-App öffnen und antippen, wenige Sekunden später verrät die Musikerkennungssoftware in der Regel Titel und Künstler. Eine Million Songs werden auf diese Weise allein in Deutschland jeden Tag identifiziert.

Nun will das schon 1999 gegründete Unternehmen aus London den Erfolg auch auf die Erkennung von Bildern übertragen. In der Mitte der App prangt prominent ein Kamerasymbol. Damit können Poster oder Verpackungen mit dem Shazam-Logo gescannt werden. Nutzer werden dann auf dazugehörige Webseiten der Hersteller gelenkt. Derzeit nutzt das in Deutschland eine Versicherung für eine große Werbekampagne.

Shazam bietet Alternative zu QR-Code-Scannern

Schon länger kann die App auch bei bestimmten TV-Werbespots aktiviert werden. „Wir machen damit alles Hörbare klickbar“, sagt Shazam-Deutschland-Chef Richard Harless. Doch während dabei auch die Erkennung von Audiosignalen genutzt wird, positioniert sich Shazam mit der Bilderkennung als Alternative zu sogenannten QR-Code-Scannern.

„Die Nutzer haben angefangen, QR-Codes zu ignorieren“, sagt Harless. Denn als sich die schwarz-weißen Pixelquadrate vor einigen Jahren verbreiteten waren mobile Webseiten noch nicht so gut und populär. Die über QR-Codes verlinkten Inhalte seien daher oft enttäuschend gewesen.

Um das zu ändern, setzt Shazam auch auf Augmented-Reality-Funktionen. Wie bei dem populären Spiel Pokemon Go werden dabei die realen Kamerabilder mit Animationen und anderen virtuellen Inhalten überlagert. Die erste Kampagne dieser Art soll in diesem Monat hierzulande für eine Plattenfirma starten. „Die Bushaltestelle mit dem Plakat des Musikers verwandelt sich dann in ein Konzert“, sagt Harless.

Berliner Shazam-Büro am Hackeschen Markt

Um künftig noch mehr solche Kooperationen zu schließen und das Angebot in Deutschland besser zu vermarkten, hat Shazam am Dienstag ein Büro in Berlin eröffnet. Am Hackeschen Markt werden zunächst fünf Personen arbeiten.

Denn das Unternehmen hat auch sein Geschäftsmodell erweitert. Ursprünglich verdiente Shazam an der Musik: Wenn Nutzer einen erkannten Song kaufen oder bei Streamingdiensten wie Spotify abspielen, erhält das Unternehmen eine Provision. Doch seit etwa zwei Jahren übersteigen die Einnahmen aus Werbekooperationen die Umsätze aus dem Musikgeschäft.