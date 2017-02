PSA-Peugeot-Citroën-Chef Carlos Tavares hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Angaben eines Regierungssprechers weitreichende Garantien für den Autobauer Opel bei einer Übernahme gegeben. "Er bekräftigte gegenüber der Bundeskanzlerin, dass PSA die Eigenständigkeit von Opel im Konzernverbund erhalten und die Standort-, Investitions- und Beschäftigungsgarantien übernehmen werde", teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin nach einem Telefonat vom Merkel mit Tavares mit.

Der PSA-Chef habe dabei betont, dass beide Unternehmen einander gut ergänzten. Der französische Autobauer teilte seinerseits mit, Merkel sei in dem Gespräch "sehr offen" für eine Übernahme gewesen. PSA will Opel vom US-Autobauer General Motors kaufen. Opel beschäftigt in Deutschland gut 19.000 Menschen und hat neben dem Stammwerk in Rüsselsheim auch Fabriken in Kaiserslautern und Eisenach sowie ein Ersatzteilzentrum in Bochum. (Reuters)