Gesagt hat er nichts. Anton Schlecker schweigt an diesem ersten Prozesstag mit versteinerter Miene. Alt ist er geworden, das Haar schlohweiß, die Haut blass. Es ist sein Anwalt, der in seinem Namen alle Vorwürfe zurückweist am Montag vor dem Landgericht Stuttgart: Anton Schlecker habe bis zuletzt nicht an eine Insolvenz der Kette geglaubt. Er habe gehofft, das alles schon irgendwie retten zu können. Die Staatsanwaltschaft dagegen ist der Überzeugung, dass der heute 72-Jährige vor der Pleite vorsätzlich Vermögen beiseite geschafft hat, um sich und seine Familie zu bereichern - Geld, das er somit den zahlreichen Gläubigern entzogen hat. Naiv oder durchtrieben? Das soll der Prozess klären, für den schon jetzt Verhandlungstage bis Oktober angesetzt sind.

Laut Anklage wurden mehr als 20 Millionen Euro verschoben - in vielen Einzelbeträgen. Dabei geht es unter anderem um eine Wohnungsrenovierung seines Sohns Lars Schlecker für etwa eine Million Euro, eine Reise der Kinder für mehrere Zehntausend Euro sowie Geldgeschenke an vier Enkel in Höhe von insgesamt 800 000 Euro. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft Anton Schlecker vor, den Zustand des Unternehmens im Konzernabschluss falsch dargestellt und vor dem Insolvenzgericht unrichtige Angaben gemacht haben. Mit auf der Anklagebank sitzen seine Frau Christa und die beiden Kinder Meike und Lars. Bei ihnen geht es um Beihilfe zum Bankrott.

Christa Schlecker ist ebenfalls angeklagt, soll unberechtigt Gelder erhalten haben. Foto: dpa

Lars Schlecker und seine Schwester Meike (im Hintergrund) sollen für Logistikdienstleistungen viel zu viel Geld in Rechnung... Foto: AFP

Schleckers Sohn und Tochter sind als ehemalige Gesellschafter der Logistikgesellschaft LDG zudem wegen Insolvenzverschleppung und Untreue angeklagt. Sie sollen trotz der drohenden Insolvenz des allein vom Schlecker-Konzern abhängigen Logistikers nicht reagiert haben. Daneben stehen zwei Wirtschaftsprüfer vor Gericht, die die Bilanzen von Schlecker abgenickt hatten, welche mutmaßlich geschönt worden waren.

Weil Schlecker sein Unternehmen nicht als GmbH, sondern als eingetragener Kaufmann geführt hatte, haftet er mit seinem persönlichen Vermögen. Schlecker-Verteidiger Scharf kritisierte die Haltung der Anklage: Jeder dürfe Schenkungen vornehmen und Kosten übernehmen.

Europas ehemals größte Drogeriekette Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Mehr als 27 000 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Im Falle einer Verurteilung drohen Anton Schlecker bis zu zehn Jahre Gefängnis. mit dpa