Der Dax hat nach mehreren Anläufen am Donnerstag die Marke von 13.000 Punkten geknackt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,2 Prozent auf 13.202 Zähler und notierte damit so hoch wie noch nie in seiner rund 30-jährigen Geschichte. Angetrieben wird die Kursrallye seit Tagen von Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom.

Unterstützt wurde der Anstieg am Donnerstagnachmittag vom etwas nachgebenden Euro. Die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1835 Dollar von einem Tageshoch von 1,1880 Dollar. Damit verbessern sich wieder die Chancen der Export-Unternehmen auf dem Weltmarkt.

In den USA hangeln sich die großen Aktienindizes schon seit Monaten von Rekord zu Rekord. Am Donnerstag tendierte die Wall Street allerdings etwas niedriger.(Reuters)