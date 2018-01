Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot. Er sei am Samstag nach kurzer Krankheit daheim in Smaland im Alter von 91 Jahren gestorben, teilte die schwedische Möbelkette am Sonntag mit.

Der 1926 geborene Kamprad hatte den Angaben zufolge Ikea im Alter von 17 Jahren gegründet. Der Konzern beschrieb Kamprad in einer Mitteilung als "großen Unternehmer von typisch südschwedischer Art - fleißig, hartnäckig, voller Wärme und stets mit einem Augenzwinkern."

Kamprad hatte sich 1988 aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, doch blieb der Ikea als Berater treu. (Tsp)