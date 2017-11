Die Steueraffäre um verspätet abgegebene Steuererklärungen hat für den Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), Georg Fahrenschon, erste Konsequenzen. Die für Mittwoch geplante Wiederwahl an die Verbandsspitze findet nicht statt. Auf Vorschlag Fahrenschons habe der Präsidialausschuss beschlossen, die Wiederwahl des Präsidenten zu verschieben, teilte der Verband am Mittwoch morgen mit. "Damit soll die Gelegenheit gegeben werden, den Abschluss des derzeit laufenden Steuerstrafverfahrens abzuwarten", heißt es in der Mitteilung. Fahrenschon wehrt sich gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft München, die ihm Steuerhinterziehung vorwirft. Fahrenschon räumt ein, dass er seine Steuererklärungen 2012 bis 2014 verspätet abgegeben hat, weist aber den Vorwurf zurück, vorsätzlich gehandelt zu haben. Die säumigen Steuern habe er bereits zurückgezahlt, stellt der Sparkassenchef klar. Würde Fahrenschon den Strafbefehl akzeptieren, wäre er vorbestraft und an der Spitze des Sparkassenverbands nicht mehr zu halten.

„Mir ist es wichtig, dass die Wahl das Vertrauen zur Person zum Ausdruck bringt und nicht durch eine Abstimmung über einen Zustand überlagert wird“, sagte Fahrenschon. Er halte an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit fest, weil er mit den verspätet eingereichten, korrekten Steuererklärungen zwar einen Fehler, aber keine vorsätzliche Steuerstraftat begangen habe. Am Dienstag hatte Fahrenschon noch erklärt, dass er an der Wiederwahl an diesem Mittwoch festhalten wolle. Im Sparkassenlager hatte es aber bereits Forderungen nach einer Verschiebung der Wahl gegeben.

Der Präsidialausschuss hält die Verschiebung für "sachgerecht". Da die laufende Amtszeit des Präsidenten ohnehin noch mehr als ein halbes Jahr andauert, könne der Ausgang des Gerichtsverfahrens abgewartet werden. "Nach Klärung der Angelegenheit kann über die geplante Wiederwahl unbelastet entschieden werden. Ansonsten genießt Herr Fahrenschon unser Vertrauen“, sagte der erste Vizepräsident des DSGV und Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, Thomas Mang, für den gesamten Präsidialausschuss. Die neue Mitgliederversammlung mit Wiederwahl des Präsidenten wird schnellstmöglich terminiert, sobald das Verfahren vor dem Amtsgericht München abgeschlossen ist. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Fahrenschon bleibt im Amt, er verfügt über einen bis Mai 2018 laufenden Vertrag.