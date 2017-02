Am Stand von Fondsverwalter LRI aus Luxemburg wird gelacht. Nebenan bei Jersey Finance machen die Vertreter mit dem Ausschank von Espresso und Cappuccino gute Stimmung für ihre Insel im Ärmelkanal. Jersey war wie die Schwester Guernsey (aber anders als das britische Mutterland) nie Mitglied der EU. Auch darum ist man seit jeher beliebt bei Finanzinvestoren, die besonders wenig Wert auf Regulierung aus Brüssel legen. Selbstverständlich präsentieren sich beide Steuerparadiese auf dem Investorenkongress „Super Return“, der noch bis Mittwoch (1. März) im Hotel InterContinental in Berlin-Tiergarten stattfindet.

Münteferings "Heuschrecken"-Kritik ist zwölf Jahre alt

Fast zwölf Jahre ist es her, als der damalige SPD-Chef Franz Müntefering Kapitalbeteiligungsgesellschaften pauschal als „Heuschrecken“ bezeichnete und damit deren – seiner Ansicht nach – kurzfristige und überzogene Renditeerwartungen kritisierte. Nachhaltig geschadet hat es der Branche nicht – auch wenn das Investitionsvolumen der Private-Equity-Gesellschaften hierzulande im vergangenen Jahr gesunken ist. Demnach investierten diese Firmen im Jahr 2016 insgesamt 5,7 Milliarden Euro Eigenkapital in rund 1000 vor allem mittelständische Unternehmen in Deutschland. Das waren 14 Prozent weniger als 2015, teilte der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) in Berlin mit. Solche Schwankungen seien in der Branche nicht unüblich, meint der BVK-Vorsitzende Joachim von Ribbentrop. Man sei weiter in einem sehr stabilen Markt unterwegs.

„Anders als vor zehn Jahren ist Private Equity in Deutschland heute Mainstream“, bestätigt Ron Ayles, Partner des Fonds Advent International, der von der von der US-Metropole Boston aus Anlagen im Gesamtvolumen von umgerechnet 18 Milliarden Euro verwaltet. Die Branche sei „erwachsener“ geworden, meint Ayles in Berlin.

Scheitert der Euro, liegt das Geld in Deutschland richtig

Gelassener sowieso – auch, weil sich die Investoren vor allem als Partner kleiner und mittelgroßer Unternehmen verstehen, die in der Regel nicht so anfällig sind für Spannungen der Weltpolitik wie Großkonzerne. So lassen die Wirren rund um Trump oder den Brexit die Investoren weitgehend kalt. Philip Wack, Direktor an der Londoner Niederlassung der New Yorker Beteiligungsgesellschaft KKR, argumentiert in dem Kontext bei einer Podiumsdiskussion auch für Investitionen in Deutschland: Wer hier sein Geld anlege, könne bei einem möglichen Scheitern des Euro gelassener bleiben. Komme es zum Zwangsumtausch, habe man bessere Karten mit „deutschen Euros“ als wenn das Investment in „griechischen Euros“ stecke.

Auch wer Branchenvertreter auf der „Super Return“ auf die Enthüllungen aus den Panama-Papers im Frühjahr 2016 anspricht, erntet kaum mehr als ein Schulterzucken. Damals wurde deutlich, welche große Rolle einige Finanzinvestoren beim Verschleiern von Geldströmen spielen. „Das ist vor allem ein Medien-Thema gewesen“, meint Mark McKeary von dem Londoner Finanzdienstleister Augentius. Seriöse Anleger habe das kaum beeindruckt. In Berlin wirbt seine Firma mit Kundenbetreuung vor Ort: in den Augentius-Büros auf den Cayman-Inseln, den Britischen Jungferninseln, Zypern oder Mauritius.