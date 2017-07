Die Autoindustrie hat dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge selbst die Behörden im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen informiert. Es habe Informationen an das Bundeskartellamt und an die EU-Wettbewerbsbehörde gegeben, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin. Ob es sich im rechtlichen Sinne um eine Selbstanzeige gehandelt habe, ließ sie offen.

Sowohl Wirtschafts- als auch Verkehrsministerium betonten, sie hätten erst am Freitag von den Kartellvorwürfen gehört. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, sie könne sich nicht vorstellen, dass die Vorwürfe beim Treffen des "Nationalen Forums Diesel" Anfang August keine Rolle spielen würden. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, es sei jetzt Sache der Kartellbehörden, den Sachverhalt aufzuklären. Klar sei, dass die Autoindustrie wichtig für Deutschland sei.

Volkswagen beruft außerordentliche Aufsitzratssitzung ein

Aufgrund Berichte über ein mögliches Kartell der großen deutschen Autobauer hat der Aufsichtsratsvorsitzende von Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, eine Sondersitzung des Kontrollgremiums einberufen. Diese werde am Mittwoch stattfinden, sagte ein Sprecher von Pötsch am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Er sagte, "vor dem Hintergrund der aktuellen Situation" habe Pötsch kurzfristig zu der außerordentlichen Sitzung eingeladen. Am Wochenende hatten der Konzernbetriebsrat von VW und das Land Niedersachsen als Anteilseigner eine solche Aufsichtsratssitzung gefordert.

"Der Vorstand ist in der Pflicht, das Aufsichtsgremium umfassend zu informieren", betonte ein Sprecher des Konzernbetriebsrats am Montag. Dies sei bislang nicht geschehen. Zudem erwartet der Betriebsrat, "dass sich der Vorstand gegenüber den Belegschaften erklärt", wie der Sprecher weiter sagte. "Hier schwindet das Vertrauen in die Unternehmensführung auch täglich mehr." Laut "Spiegel" haben sich Volkswagen mit seinen Töchtern Audi und Porsche sowie BMW und Daimler seit den 90er Jahren in geheimen Arbeitsgruppen über ihre Fahrzeuge abgesprochen. Die Autobauer wollten sich bislang nicht äußern.

Daimler-Betriebsratschef fordert Aufklärung zu Auto-Kartell

Der Betriebsrat von Daimler hat angesichts der schwerwiegenden Kartellvorwürfe gegen den Stuttgarter Autobauer und fast alle anderen deutschen Hersteller Aufklärung und Konsequenzen gefordert. "Wir brauchen eine vollständige Aufarbeitung der Kartellvorwürfe", erklärte Betriebsratschef Michael Brecht am Montag. "Es ist eindeutig, dass danach Konsequenzen gezogen werden müssen." Wie diese aussehen, sei noch nicht zu beurteilen. Nach einem Bericht des Magazins "Spiegel" haben sich Daimler, BMW, Volkswagen, Audi und Porsche seit den 90er Jahren in mehr als 60 Arbeitsgruppen über fast alle Bereiche der Pkw-Entwicklung abgesprochen. Die EU-Kommission bestätigte, in der Sache Kartellvorwürfen nachzugehen. Die weltweit mehr als 280.000 Beschäftigten von Daimler seien entsetzt und verärgert, erklärte Brecht. "Sie machen sich sowohl um ihre Arbeitsplätze als auch um die Reputation des Unternehmens und der Branche große Sorgen." Arbeitsplätze dürften nicht durch kartellwidriges Verhalten riskiert werden.

Deutscher Aktienmarkt: Papiere von Autobauern verlieren

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind angesichts der Sorgen um die deutschen Autobauer erst einmal vorsichtig geblieben. In der ersten Stunde nach dem Börsenstart verlor der deutsche Leitindex Dax am Montag weitere 0,36 Prozent auf 12.195,43 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen büßte 0,28 Prozent auf 24.486,98 Punkte ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,58 Prozent auf 2261,57 Zähler runter. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,21 Prozent. Gesprächsthema am Markt bleibt der Kartellverdacht bei den deutschen Autoherstellern, deren Aktien an ihren Abwärtstrend vom Freitag anknüpften.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte am Freitag über den Verdacht jahrelanger illegaler Absprachen zu Lasten von Verbrauchern und Zulieferern berichtet. Deutsche Autowerte waren daraufhin unter Druck geraten. Am Montag sackten die Anteile der im Dax notierten Hersteller Volkswagen, BMW und Daimler als schwächste Index-Vertreter um bis zu dreieinhalb Prozent ab. In der vergangenen Woche hatte ein starker Anstieg des Euro zum US-Dollar die Stimmung unter den Aktien-Anlegern getrübt. Der Dax hatte auf Wochensicht mehr als 3 Prozent verloren.

Ein starker Euro kann zur Belastung für die Exportindustrie werden. Am Montagmorgen kostete die Währung zuletzt 1,1644 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht bis auf 1,1684 Dollar gestiegen war. In dieser Woche legen etliche Unternehmen Zahlen vor. Die Blicke schweifen zur Wochenmitte auch gen Amerika, wo die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Zinsentscheid verkünden wird. Ein Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, aber Aussagen zum Beginn des Abbaus ihrer im Zuge der Billiggeldpolitik aufgeblähten Bilanz sind möglich. (dpa, AFP, rtr)