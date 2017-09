Ein Wahlsieg der CDU/CSU wäre nach Ansicht von Anlageexperten gut für die Börse. „Unter ,Merkel IV‘ würde sich die gute Stimmung vermutlich halten beziehungsweise weiter aufhellen“, sagte Martin Lück, Chef-Anlagestratege für Deutschland, Österreich und Osteuropa beim weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock, dem „Tagesspiegel“ (Sonntagausgabe). Die Historie zeige, dass unter SPD-geführten Regierungen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weniger gut gewesen sei als im restlichen Europa. Was mögliche Koalitionen angeht, mache es für die Aktienmärkte keinen Unterschied, ob die Union mit der FDP oder der SPD koaliert. Die großen Parteien hätten sich inhaltlich in letzter Zeit stark angenähert, meint Lück.