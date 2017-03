Im VW-Konzern bahnt sich eine Überraschung an: Wie der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe schreibt, verhandelt der 79-jährige Firmenpatriarch Ferdinand Piëch über den Verkauf seiner Anteile. Piëch hält 14,7 Prozent der Stammaktien an der Porsche SE, die wiederum über 52 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern verfügt.

Mitglieder der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch waren auf Distanz zu Ferdinand Piëch gegangen. Der ehemalige VW-Aufsichtsratsvorsitzende hatte zuvor bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt, er habe das Präsidium des VW-Aufsichtsrats auf Probleme in den USA hingewiesen, bevor der Dieselskandal aufgedeckt wurde.

In den Familien wurde diskutiert, ob Ferdinand Piëch seinen Aufsichtsratsposten bei der Porsche SE behalten soll. Derzeit verhandeln die Familien, die über ein Vorkaufsrecht verfügen, laut "Spiegel" mit Piëch über die Übernahme seiner Aktien, die gut eine Milliarde Euro wert sind.

Die Familien Porsche und Piëch hätten großes Interesse an der Übernahme, heißt es in dem Bericht. Sie wollten verhindern, dass ein familienfremder Investor über Stammaktien und damit über Stimmrechte verfügt.

Von Ferdinand Piëch lag dem Nachrichtenmagazin dazu keine Stellungnahme vor. (Tsp)