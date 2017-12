Es wird gerade diskutiert, die Arbeitszeit zu verkürzen und mehr Freiräume für das Privatleben, für das Ehrenamt, zu schaffen. Nachdem was Sie sagen, scheint das umso sinnvoller zu sein.

Ja, definitiv. Wenn das gelingen würde, wäre das hilfreich. Dazu habe ich einen konkreten Vorschlag: Von den sechs Wochen Jahresurlaub, die der Durchschnittsarbeitnehmer hat, eine Woche abzweigen und in sechs neue Feiertage umwandeln. Wenn man Urlaub hat, müssen andere oft arbeiten. An Feiertagen, die für alle gelten, haben aber alle Zeit, Freunde und Familienmitglieder zu sehen.

Wäre das das Erste, was die nächste Regierung angehen sollte?

Das müssten die Tarifparteien angehen. Für die Regierung habe ich drei andere Wünsche. Der erste wird Sie wahrscheinlich überraschen. Im Rahmen der sozialen Sicherung sollte die Politik ernsthaft darüber nachdenken, eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden an Häusern und Grundstücken einzuführen. Viele Menschen – und zwar nicht nur Wohlhabende – sind nach Stürmen und Starkregen von Schäden betroffen und haben Probleme, für die Reparaturen aufzukommen.

Was sind Ihre zwei anderen Wünsche?

Die betreffen die Alterssicherung: Es sollte eine ordentliche Mindestsicherung eingeführt werden. Und die Menschen sollten einen besseren Überblick darüber bekommen, was sie im Alter voraussichtlich an Leistungen bekommen. Das würde zu mehr Vorsorge führen und künftig etliche besser vor Altersarmut schützen. Und jene, die schon früher erwerbsgemindert aus dem Arbeitsleben scheiden, sollten eine bessere Rente bekommen. Damit das aber möglichst selten notwendig ist, sollte mehr für Prävention und Reha getan werden, wodurch es möglich wird, freiwillig länger zu arbeiten und so eine bessere Rente zu bekommen.

Gert G. Wagner (64) ist noch bis Jahresende Vorstandsmitglied des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Er gehört dem Vorstand des Instituts seit 2011 an. Der Ökonom und Sozialwissenschaftler leitete am DIW von 1989 bis 2011 das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) und entwickelte dieses zur größten und am längsten laufenden Langzeitstudie zur sozialen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Zum Jahreswechsel verabschiedet sich Wagner aus dem Vorstand des DIW, bleibt dem SOEP aber als Fellower verbunden. Seinen Forschungsschwerpunkt verlegt Wagner dann jedoch in das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, das ebenfalls in Berlin ist.