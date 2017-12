Komplex ist auch die Integration der Flüchtlinge, die Sie als unzureichend kritisiert haben. Was sollte da verbessert werden?

Wir sollten bereit sein, die, die gekommen sind und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht wieder gehen, von der ersten Stunde an, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wobei ich den Eindruck habe, dass diese Aufgabe deutlich beherzter angegangen wird als in den Jahrzehnten zuvor.

Sie warnen, wenn sich die Integration nicht verbessert, könnte sich unsere Gesellschaft gewaltig verändern. Was könnte im schlimmsten Fall passieren?

Im schlimmsten Falle würden wir Zustände bekommen wie in Frankreich oder den USA, wo es sehr große Bevölkerungsgruppen gibt, die kaum Chancen, kaum Perspektiven in ihrem Leben haben. Und der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die auf Privatschulen gehen, ist in den letzten Jahren in Deutschland explodiert. Das ist ein sehr, sehr ernstes Zeichen für eine Segregation innerhalb der Gesellschaft.

Wie heikel finden Sie es, dass politisches Asyl und Wirtschaftsmigration oft miteinander vermischt werden?

Das ist unvermeidbar. Viele kommen nicht auf Grund einer direkten Bedrohung, sondern aus allgemeiner Angst und gleichzeitig mit der Hoffnung, hier ein besseres Leben führen zu können. Diese Verbindung macht die Diskussion aber schwierig – und zu glauben, man könne diese Diskussion durch ein Einwanderungsgesetz beenden, ist naiv. Trotzdem ist ein Einwanderungsgesetz sinnvoll, das es erlaubt, gezielt qualifizierte Menschen nach Deutschland zu holen.

Das SOEP zeigt, dass vor allem die Menschen Angst vor Zuwanderung haben, die verbittert sind.

Das stimmt.

Was kann man gegen Verbitterung tun?

Das ist nicht leicht. Das Einfachste ist wiederum, die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, und den Menschen damit Zukunftsängste zu nehmen. Hilfreich ist auch, wenn jene, denen es nicht so gut geht, das Gefühl haben, dass es ihren Kindern besser gehen wird. Es gibt aber kein Patentrezept, denn alles das ist nicht per Knopfdruck änderbar.

Sie waren auch an dem Regierungsprojekt „Gut leben in Deutschland“ beteiligt. Was macht ein gutes Leben aus?

An erster Stelle steht die Gesundheit, dann die Familie, Freunde, dann Frieden – was mich verblüfft hat – und dann erst erwerbstätig zu sein und gut zu verdienen.

Was sollten sich die Menschen demnach für das nächste Jahr vornehmen?

Anderen helfen und ein soziales Leben führen.