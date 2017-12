Wir wissen viel über das Leben der Armen in Deutschland, aber wenig über die Reichen. Warum?

Das Problem der Statistik ist schlicht und einfach, dass es nur sehr wenig richtig reiche Menschen in Deutschland gibt. Hier leben so wenig Milliardäre, dass wahrscheinlich noch nicht einmal ein Einziger in der Stichprobe des Mikrozensus auftaucht, obwohl sie 800 000 Menschen umfasst. Es ist statistisch ganz schwer, die Gruppe der Reichen oder gar der Superreichen zu erfassen.

Ein Team des DIW tüftelt an einem neuen Forschungsprojekt, um mehr über diese Gruppe zu erfahren. Wie geht das?

Es gibt Datenbanken von Unternehmern, und da fast alle wirklich Vermögenden unternehmerisch tätig sind, wollen wir daraus eine Stichprobe ziehen, und dann versuchen, möglichst viele davon zu überzeugen, an der Erhebung teilzunehmen. Wir werden aber nicht nur nach ihrem Geld fragen, sondern auch nach ihrer Arbeitsbelastung und ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Wie wichtig ist es, mehr über die Reichen zu erfahren?

Ich halte es für immens wichtig, um die Mystifizierung von Reichtum zu beenden. In der gesamten Menschheitsgeschichte hat Reichtum immer mehr fasziniert als Armut, weil der Durchschnittsbürger von Reichtum in seinem Alltag nichts mitbekommt, sondern das Verhalten der Reichen nur vom Hörensagen kennt oder neuerdings aus dem Internet zu kennen glaubt.

Welche Macht haben Sie eigentlich mit Ihren vielen Daten und Statistiken?

Wir wollen nicht politisch Einfluss nehmen, aber wir beeinflussen Debatten unvermeidlich mit der Auswahl unserer Daten und Analysen. In den 90er Jahren haben wir die Diskussion um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mitgeprägt, weil wir Minijobs besser erfasst haben als die amtliche Statistik. Und mit Sicherheit prägen wir auch die Diskussion um Einkommensverteilung. Wobei dieselben Daten selbst innerhalb des DIW und erst recht von Verbänden oder Parteien unterschiedlich interpretiert werden.

Bräuchten wir in Deutschland – auch mit Hinblick auf Fake News – einen besseren Statistikunterricht?

Es bräuchte nicht unbedingt ein eigenes Statistikfach, aber Statistik im Mathe- oder Gesellschaftsunterricht zu intensivieren, wäre gut. Die jungen Menschen müssen verstehen, wie Analysen aufgebaut sind, und was der Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkten ist.

Eine Statistik, über die sich viele Menschen aufregen, ist die zu den Arbeitslosenzahlen. Sie sei absichtlich zu kompliziert und würde die Realität beschönigen, heißt es.

Wirklich? Ich wüsste nicht, wie man es einfacher machen kann. Wenn Mädchen und Jungen aber in der Schule schon lernen würden, wie Zahlen zustande kommen und wie man sie liest, kann man die Welt auch ruhig komplexer darstellen.