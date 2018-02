Im Hause Albrecht steht womöglich eine Hochzeit bevor - oder zunächst jedenfalls eine Verlobung. Denn die getrennten Konzerne Aldi Nord und Aldi Süd prüfen offenbar eine Kooperation, die am Ende auch zu einer Fusion der beiden Lebensmittel-Discounter führen könnte. Das berichtet das "Manager-Magazin" unter Berufung auf ein siebenseitiges Protokoll einer Sitzung hochrangiger Aldi-Manager.

Mehr zum Thema Ein Supermarkt im Wandel Aldi wird zum Discounter für Genießer

Bei dem Treffen in der Süd-Zentrale in Mülheim an der Ruhr im November vergangenen Jahres sollen sie vor allem die Zusammenlegung des Wareneinkaufs beraten haben. Unter der Überschrift "Kooperation Aldi Nord - Aldi Süd" geht es dem Bericht zufolge aber auch darum, in den Bereichen Qualitätswesen, Corporate Responsibility, Werbung und Logistik doppelte Strukturen abzubauen. Sogar eine gesellschaftsrechtliche Verschmelzung sei nicht ausgeschlossen. "Perspektivisch sollte dann auch über weitere organisatorische Schritte der Kooperation nachgedacht werden", zitiert das "Manager-Magazin" aus dem Schriftsatz. (Tsp)