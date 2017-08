Angesichts der schwierigen Situation der Charité beneiden manche ihrer Wissenschaftler das junge Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG). Dort werden mit viel Bundesgeld exzellente Bedingungen für die Spitzenforschung geschaffen. Rechtlich ist das BIG sogar die Mutter der Charité. Manche an der altehrwürdigen Charité fühlen sich dadurch gekränkt.

Allerdings sind Charité-Wissenschaftler über das Clinical Scientist Programm an Forschungsprojekten des BIG beteiligt – eine Chance: „Gäbe es das BIG nicht, wäre die Situation noch viel frustrierender (…) die Forschung ist aus unseren Kliniken nahezu verbannt“, mailt ein Professor. Doch nachdem BIG-Chef Erwin Böttinger das Institut verlassen hat und eine neue Leitung erst noch gefunden werden muss, sorgt man sich nun auch um das BIG: „Der Tanker Charité schrammt über den Meeresboden, das Schnellboot BIG liegt mit wirr rotierenden Propellern im Strandgebüsch, sein Kapitän hat das Weite gesucht“, stellt ein weiterer Professor fest.

Kritik am Charité-Vorstand

Auch eine Nachfolge für Charité-Chef Karl Max Einhäupl muss gefunden werden. Seine Amtszeit endet im nächsten Jahr. Ob und wie lange er danach noch bleibt, soll der Regierende Bürgermeister mit ihm aushandeln. Die Berliner Politik ist Einhäupl nicht zuletzt dafür dankbar, dass er einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hat. An der Charité nehmen manche Einhäupl gerade das aber übel. Er erfülle die ruinösen Anforderungen des Senats „opportunistisch“. Während die Charité finanziell ausgewrungen werde – Einhäupls eigenes Fach, die Neurologie, sei davon ausgenommen –, ringe sich der Vorstand nicht zu nötigen Schwerpunktsetzungen durch: „Wenn es auch wehtut, muss man vielleicht auch auf Bereiche verzichten, damit die anderen besser stehen können“, sagt einer.

Die Charité weist diese Vorwürfe zurück. „Natürlich ringt der Vorstandsvorsitzende ständig mit der Berliner Politik um eine bessere Finanzierung“, erklärt Charité-Sprecher Uwe Dolderer. „Würde er es nicht tun, wäre die Lage noch schwieriger.“ Auch werde gerne vergessen, dass Einhäupl maßgeblich am Zustandekommen der Bundesförderung für das BIG beteiligt war. Und „Quatsch“ sei, dass die Neurologie an der Charité besonders weich gebettet sei. Allerdings habe sie das einzige Cluster der Charité im Exzellenzwettbewerb eingeworben („NeuroCure“) und sich somit selbst konkurrenzfähige Forschungsbedingungen verschafft. Was die Schwerpunktsetzung angehe, so habe die Charité schon vor längerer Zeit einen umfangreichen Prozess durchlaufen und die sechs bekannten Schwerpunkte gesetzt. Dazu gehören etwa Neurowissenschaft, Onkologie und seltene Erkrankungen.

Auch ein externer Kenner der deutschen Unimedizin sieht nicht mehr viele Möglichkeiten für eine Profilbildung an der Charité: „Da hat man im Vergleich zu früher schon ziemlich gut sortiert.“ Erst recht hält er eine neue Standortdebatte für überflüssig: Der Charité einen Campus zu streichen und sie somit zu verkleinern würde im internationalen Wettbewerb sicher nicht helfen. „Eine auskömmliche Grundfinanzierung und eine größere Autonomie sind viel wichtigere Faktoren für den Erfolg.“ Leider sei im Aufsichtsrat der Charité zwar die Berliner Politik vertreten, nicht aber Sachverstand zur Leitung eines Uniklinikums.

"Absoluter trumpistischer Machtanspruch"

Vorwürfe erheben Wissenschaftler auch gegen den Führungsstil des Vorstands, besonders Einhäupls. Er agiere mit „absolutem trumpistischen Machtanspruch“, heißt es. Als prominente Opfer gelten die frühere Dekanin Annette Grüters-Kieslich und der frühere BIG-Chef Böttinger, der es gewagt habe, von Einhäupl abweichende Meinungen zu vertreten und schließlich aus seiner Position verdrängt worden sei. Grüters-Kieslich hatte im Jahr 2014 ihr Amt als Dekanin im Streit mit Einhäupl um Forschungsmittel niedergelegt und ist heute Vorstandsvorsitzende des Uniklinikums Heidelberg. Mehrfach zu hören ist auch, der Vorstand mische sich in Berufungsverfahren ein – und missachte dabei Exzellenzkriterien.

Laut Pries sind solche Vorwürfe „absolut unbegründet“. Tatsächlich habe es bei einzelnen Berufungen „gekracht“. Allerdings nicht wegen Eingriffen des Vorstands. Der Vorstand und die Fakultätsleitung kommunizierten „fair und transparent“ mit den Berufungskommissionen, aber wegen der gebotenen Vertraulichkeit ließen sich nicht alle Details aus den Berufungsverhandlungen teilen.

Die Charité steht unter einem enormen wirtschaftlichen Druck, sagt Pries. Seit sechs Jahren erwirtschafte sie positive Jahresergebnisse. „Dies konnte nur mit konsequenter innerer Führung gelingen, und mit breiter Unterstützung innerhalb der Organisation.“ Die notwendigen Maßgaben seien aber oft hart und erzeugten enormen Druck. Nachvollziehbarerweise entlade sich manchmal der Zorn der unter ständigem Sparstress stehenden Kliniken und Institute am Vorstand. „Wo Rauch ist, ist auch Feuer, und die Situation der Charité ist wirklich nicht einfach“, sagt Pries. „Wenn unsere Leistungsträger sich beschweren, müssen wir das ernst nehmen.“ Als ersten Schritt habe der Vorstand bereits beschlossen, „die Kommunikation aktiv zu intensivieren“.

Das Fazit

Die Finanzen der Charité dürften sich in der nächsten Zeit nur wenig entspannen. Pries hofft, dass es trotzdem bald wieder Erfolge bei den DFG-Mitteln gibt: „Wir haben zunehmend gute Anträge und Konzepte in der Pipeline, und die Maßnahmen zur Unterstützung der Antragstellerinnen und Antragsteller greifen.“

Unterdessen lässt die ARD bereits die Drehbücher für die zweite Staffel der „Charité“-Serie schreiben.