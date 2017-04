Die schalenartigen Hüllen ähneln den Stoßzähnen von Elefanten, sind bis zu 1,5 Meter lang und Biologen seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Doch bis dato hat niemand das Tier, das die rätselhafte Kapsel produziert und darin lebt, je zu Gesicht bekommen. Jetzt berichten Forscher im Fachblatt „PNAS“, dass sie in einer Lagune auf den Philippinen lebende Exemplare des Riesenschiffsbohrwurms Kuphus polythalamia entdeckt haben.

Ein langer, schwarzer Wurm im Schlamm

„Die Schalen findet man recht häufig“, sagt Daniel Distel von der Northeastern University in Boston. „Aber bislang konnten wir nie einen Blick auf das Tier werfen, das darin lebt.“ Ein Zufall half ihnen weiter: In einem philippinischen Dokumentarfilm über eine flache Lagune voller verrottender Baumstämme waren die Kapseln wie Karotten im Schlamm steckend zu sehen. Daraufhin stellte Distel ein Expeditionsteam zusammen, reiste auf die Philippinen, durchsuchte den übel riechenden Faulschlamm nach den Tieren – und wurde fündig. Als Distel die Schale des ersten Exemplars öffnete, glitt ein meterlanger schwarz-glitschiger Riesenschiffsbohrwurm heraus.

Vorher hatten Biologen jahrhundertelang nur spekulieren können, wo das Tier lebt und wie es sich ernährt. „Wir vermuteten, dass der Riesenschiffsbohrwurm sich radikal von anderen holzfressenden Schiffsbohrwürmern unterscheidet“, sagt Margo Haygood von der University of Utah. Die Untersuchungen am lebenden Exemplar bestätigten das nun.

Aus Gas wird Wurmfutter

Herkömmliche Schiffsbohrwürmer leben in Holz, das ins Meer geraten ist. Mithilfe von Bakterien verdauen sie die Holzbestandteile. Auch der Riesenschiffsbohrwurm ist von Bakterien abhängig, lebt aber in nach faulen Eiern stinkendem, schwefelwasserstoffhaltigen Schlamm. Bakterien, die in den Kiemen des Wurms sitzen, nutzen das Schwefelwasserstoffgas als Energiequelle und produzieren dabei organische Kohlenstoffverbindungen, von denen sich Kuphus ernährt.

Riesenschiffsbohrwurm lebt kopfüber in einer länglichen, etwa baseballschlägerlangen Kapsel, die im Faulschlamm steckt. Über zwei... Foto: University of Utah

Auf einen Darm oder andere Verdauungsorgane kann der Wurm daher verzichten – die Forscher fanden nur zurückgebildete Reste davon.

Offenbar haben sich die Vorfahren des Riesenschiffsbohrwurms allmählich auf ein Zusammenleben mit Schwefelwasserstoff-Bakterien spezialisiert und sich so von holzfressenden Würmern zu einer neuen Art entwickelt, die übelriechende Gase in Faulschlamm nutzt – so die Theorie des Biologen Distel.