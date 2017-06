Der Wechsel von Erwin Böttinger, Chef des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG), an die Uni Potsdam ist offenbar einen entscheidenden Schritt weiter. Nach Tagesspiegel-Informationen hat der Akademische Senat am Mittwoch der Ruferteilung Böttingers an die Universität zugestimmt. Ob Böttinger den Ruf annimmt und tatsächlich wechselt, hängt davon ab, ob er sich mit der Uni auf die Ausstattung seiner Professur einigt. Böttinger hatte bereits angekündigt, nach einem Ruf zunächst über die Ausstattung in Potsdam verhandeln zu wollen.

Die Uni Potsdam bestätigte die Ruferteilung nicht. Man äußere sich zu Berufungsverfahren erst, wenn neue Professoren ihren Ruf angenommen haben, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Auch die Berliner Wissenschaftsverwaltung, für die Staatssekretär Steffen Krach das Land Berlin im Aufsichtsrat des BIG vertritt, wollte sich nicht äußern. Dass Böttinger mit der Uni Potsdam verhandelt, hatte in der Wissenschaftsszene großes Aufsehen erregt und auch Verwerfungen zwischen dem Spitzeninstitut sowie der Charité und dem Max-Delbrück-Centrum, deren Forschung teilweise im BIG fusioniert werden soll, offenbart.