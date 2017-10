In der königlich schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat das Nobelpreiskomitee kurz nach 11:45 Uhr jene Forscher bekanntgegeben, die im vergangenen Jahr "die wichtigste chemische Entdeckung oder Verbesserung" gemacht haben, wie es Stifter Alfred Nobel verfügt hat.

Der Preis geht an die Entwickler der Kryo-Elektronenmikroskopie, den in Deutschland geborenen und ausgebildeten US-Amerikaner Joachim Frank von der Columbia Universität in New York, sowie Jacques Dubochet von der Universität Lausanne und Richard Henderson vom MRC Labor für Molekularbiologie im britischen Cambridge.

Kryo-Elektromikroskopie gibt detaillierte Einblicke in Zellen und wie Biomoleküle miteinander interagieren.

