Mitte März erst hat die Arabistin Beatrice Gründler bei einem Festakt in Berlin den Leibniz-Preis entgegengenommen, die mit 2,5 Millionen Euro höchstdotierte Auszeichnung des deutschen Wissenschaftssystems. Ausgezeichnet wurde sie für ihre „Studien zur Vielstimmigkeit der arabischen Poesie und Kultur“.

Jetzt erhält Gründler, die 2014 von der US-Universität Yale an die Freie Universität Berlin gewechselt ist, auch noch ein Stipendium des Europäischen Forschungsrats, wie der ERC am Freitag in Brüssel bekannt gab. Damit verdoppeln sich die Mittel nahezu, die Gründler in den kommenden Jahren für ihre Forschung an der FU einsetzen kann. Denn der Advanced Grant des ERC ist mit 2,4 Millionen Euro dotiert.

Beide Preisgelder steckt Gründler in Edition einer Fabelsammlung

Beantragt hat Gründler die europäische Forschungsförderung für ihr großes Projekt der weltweit ersten wissenschaftlichen Online-Edition der Fabelsammlung „Kalila und Dimna“. Für die Erschließung dieses „Glanzstücks arabischer Prosa“ setzt die 52-jährige Wissenschaftlerin bereits ihr Leibniz-Preisgeld ein. In zahlreiche europäische Sprachen übersetzt, wurde „Kalila und Dimna“ einst „ein Bestseller des Mittelalters“. Dass sie nun über beide Unterstützungen verfüge, erlaube ihr, das Projekt breiter anzulegen, sagt Gründler.

Zunächst wollte sie die Versionen von den indischen Quellen der Fabelsammlung bis zur ersten modernen europäischen Übersetzung ins Deutsche im 15. Jahrhundert rekonstruieren. Jetzt will sie mit ihrem Team etwa auch die neuerlichen Übersetzungen in indische Sprachen im 19. Jahrhundert untersuchen, mit denen das Werk nach über einem Jahrtausend in sein Ursprungsland zurückkehrte.

Auch der Berliner Pharmakologe Jentsch wird gefördert

Mit Thomas Jentsch, Professor am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) hat ein weiterer Berliner einen ERC Advanced Grant erhalten. Sein Projekt zum molekularen Ionentransport durch die Zellmembran wird mit 2,5 Millionen Euro gefördert. Insgesamt vergibt der ERC 45 Stipendien an erfahrene Forscherinnen und Forscher nach Deutschland – EU-weit die meisten.