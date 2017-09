Und das natürlich nicht nur im großen Rahmen mit bis zu 500 Menschen. „Wir können den Raum ideal an die Veranstaltung anpassen – vom Workshop oder Future Slam bis zur großen Podiumsdiskussion“, berichtet Nicole Schneider, die Planung und Bau in enger Zusammenarbeit mit Bauherren und Architekten laufend begleitet hat. Dort sollen natürlich nicht nur Veranstaltungen des Futuriums stattfinden.

Nein, jeder, der sich von großen Organisationen bis hin zu kleinen Vereinen mit der Zukunft auseinandersetzt, kann dort nach einem Raum für seine Veranstaltungen fragen.

Die größte Überraschung aber wartet als Futurium-Lab im Untergeschoss auf die Besucher. „Das ist ein Labor, in dem jeder mit anpacken und Prototypen für die Zukunft bauen kann“, erklärt Gabriele Zipf. Dazu braucht man nicht nur eine Werkstatt, die von Schreiner-Werkzeug bis zum Laser-Schneider und 3D-Drucker die Grundlagen für das erfolgreiche Basteln an der Zukunft anbietet. Sondern eben auch die Freiheit, ohne Scheuklappen über diese Zukunft nachzudenken.

Im Obergeschoss bietet sich ein prächtiger Blick auf das Regierungsviertel. Foto: Futurium.de, Fotografen: Schnepp Renou

Was wie eine Utopie klingt, haben die Futurium-Mitarbeiter bereits ausprobiert. „Als wir im vergangenen Jahr unsere Baustelle für eine Nacht geöffnet hatten, bauten die Besucher vom dreijährigen Kind bis zur Seniorin mit Kartons und anderen einfachen Mitteln die Stadt der Zukunft“, erinnert sich Zipf. So manch einer hat zwischendurch zum Handy gegriffen und mitgeteilt: „Du, es wird später, ich mache gerade etwas total Spannendes“. In dieser Zeit entstanden im Futurium-Lab nicht nur Komponenten einer Stadt, wie zum Beispiel Gemeinschaftsgärten oder Gemüseanbau auf dem Dach, die Experten vielleicht schon kannten, sondern auch völlig neue Dinge wie ein Friedhof, auf dem treue Begleiter wie das Fahrrad oder der Roboter ihre letzte Ruhe finden.

Die Gastronomie könnte neue Akzente im Regierungsviertel setzen

„Dabei haben wir gesehen, dass eines unserer wichtigsten Anliegen funktionieren kann“, berichtet Gabriele Zipf: Zukunft macht Spaß! Und wenn du mitmachen kannst, dann tu es auch! Vor allem aber wird die Zukunft nicht nur von der Technik gestaltet, sondern auch von unseren Wünschen.

Wer so intensiv die Zukunft gestaltet, vergisst leicht die Zeit. Zumindest tut das der Kopf, der Magen dagegen behält seinen Rhythmus bei und erinnert die Besucher irgendwann daran, dass es Zeit ist, wieder etwas zu essen. Auch dafür soll im Futurium natürlich gesorgt sein. Und zwar nicht in Form einer Cafeteria in einem Museum, die kurz nach diesem ebenfalls ihre Pforten schließt. „Wir möchten eine Gastronomie haben, die auf rund hundert Sitzplätzen im Futurium und einem zusätzlichen, großzügigen Außenbereich unabhängig von uns und unseren Öffnungszeiten eine regionale und möglichst nachhaltige Küche anbietet“, überlegt Nicole Schneider. Ein leichter Hang zu Experimenten am Herd und Schneidebrett mit Blick auf die Futuriumsbesucher kann da sicher nicht schaden.

Gleichzeitig aber könnte diese Gastronomie unter dem schwebenden Dach des Futuriums schon in naher Zukunft auch zu einer Attraktion für das Viertel gleich gegenüber von Kanzleramt und Bundestag werden, denn groß ist das gastronomische Angebot nicht im Regierungsviertel. So macht Gastronomie vielleicht auch Lust auf Zukunft.