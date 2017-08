Das Ideal vieler Politiker blieb die Idee einer (scheinbar) über den Parteien schwebenden Regierung. Dabei litt die politische Kultur von Weimar an der Dissonanz zwischen der erfahrenen gesellschaftlichen Pluralität und der eigenen Wirklichkeitsdeutung, welche Vielfalt negiert und das eigene „wahre“ – um Andersdenkende und Andersrassige reduzierte – Volk als den einzig legitimen Souverän deutet. Daraus resultierte für die Anhänger der NSDAP und ihr weites Sympathisantenfeld ein unversöhnlicher Kampf, in dem der politische Gegner mit dem Abnormen identifiziert wurde. Die Erringung der Mehrheit war für die Nationalsozialisten erklärtermaßen gleichbedeutend mit der Vernichtung des Feindes.

Man könnte einwenden, dass die Geschichte von Weimar für die Gegenwart keine Lehren mehr enthält, zu sehr haben sich die politischen Verhältnisse der Bundesrepublik von denen Weimars entfernt. Die Wiederkehr von Kampfbegriffen wie „Lügenpresse“ und „Volksverräter“ signalisiert jedoch, in welchem Maße sich gegenwärtig eine politische Sprache der absoluten Feindschaft wieder etablieren kann, die der Vergangenheit anzugehören schien.

Versuch eines ruhmreichen und makellosen nationalen Geschichtsbildes

Die populistischen Feinde der pluralistischen und freien Gesellschaft wollen ein ruhmreiches und makelloses nationales Geschichtsbild durchsetzen, das frei ist von Ambivalenzen, Brüchen und vor allem von historischer Schuld. So wenig populistische Ideologen eine komplexe Wirklichkeit zulassen wollen, so sehr forcieren sie ein einfaches mythisches Narrativ der eigenen Volksgeschichte. Dabei steht ein kruder volkspädagogischer Gedanke im Hintergrund: die Vorstellung, dass das eigene Volk durch ein kritisches Geschichtsbewusstsein in der Konkurrenz mit anderen Völkern geschwächt werden könne.

Zwischen dem Selbstverständnis kritischer Geschichtswissenschaft und der Geschichtspolitik des Populismus in Europa besteht deshalb ein fundamentaler Konflikt. In Deutschland ist dies in den Reden von Jens Maier und Björn Höcke vor der Jugendorganisation der AfD im Januar 2017 in Dresden besonders deutlich geworden.

Während Maier dazu aufrief, den „deutschen Schuldkult“ zu beenden, forderte Höcke gar eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“. Unumwunden ließ der beurlaubte Geschichtslehrer dabei seinen volkspädagogischen Ansatz erkennen: Deutschland befinde sich noch immer im „Gemütszustand eines total besiegten Volkes“.

Erinnerungskultur, die auch Brüche in der Nationalgeschichte umfasst

Die öffentliche Reaktion auf die Reden Maiers und Höckes zeigt, dass es in Deutschland gelungen ist, eine Erinnerungskultur zu schaffen, die auch Brüche in der eigenen Nationalgeschichte und das Bewusstsein von Schuld umfasst. So spät auch in der Bundesrepublik eine breitenwirksame Aufarbeitung der NS-Vergangenheit begonnen hat und so unvollständig diese immer noch ist, das Bewusstsein der gebrochenen und schuldhaften Nationalgeschichte wird heute in Deutschland nicht nur weithin akzeptiert, es gehört auch zum Selbstverständnis der Nation.

Der Kampf zwischen autoritärem Populismus und liberaler Demokratie, der zurzeit in vielen Ländern Europas und weltweit stattfindet, wird um Geschichte und Geschichtsbewusstsein geführt. Kritische Geschichtswissenschaft und ein kritisches Geschichtsbewusstsein müssen die politischen Akteure des Populismus am meisten fürchten: Die Schulung, nach methodischen Regeln Wirklichkeit zu rekonstruieren, ist der beste Schutz gegen die gezielte Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien.

Nachdenken über Geschichte und ihre Widersprüche

Schulunterricht kann das Reifen von Geschichtsbewusstsein fördern, indem er Schüler und Schülerinnen zum Nachdenken über Geschichte, über ihre Widersprüche, Mehrdeutigkeit und Kontingenz anregt. Gelingt dies, versetzt er sie in die Lage, sich gegen manipulative Einflüsse auf das Geschichtsbewusstsein zu wehren. Sich in der Geschichte orientieren zu können, ist für Kinder und Jugendliche ein großer Schritt. Für die Demokratie ist es zugleich der beste Schutz gegen die radikalen Vereinfachungen des neuen Populismus.

Der Autor ist Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In voller Länge ist sein Essay online bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zu finden - hier.