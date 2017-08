Fast fünf Milliarden Euro fehlen bundesweit, um Kinder in Krippen und Kitas angemessen betreuen zu können, kritisiert die Bertelsmann-Stiftung. Von dem Geld sollten 107.000 zusätzliche Fachkräfte in Vollzeit eingestellt werden. Das fordert die Stiftung anlässlich ihres am Montag veröffentlichten Ländermonitorings Frühkindliche Bildungssysteme.

„Pädagogisch angemessen“ wäre ein „qualitätssichernder“ Personalschlüssel von einer Fachkraft für drei Kinder in Krippengruppen und 7,5 in Kindergartengruppen, heißt es.

Insgesamt leichte Verbesserungen, aber regional große Unterschiede

Gegenüber den Vorjahren haben sich die aktuellen Betreuungsverhältnisse aber weiter verbessert: In Krippengruppen wurden 2012 noch rechnerisch 4,8 Kinder von einer Fachkraft betreut, heute sind es 4,3; bei den Kitas verbesserte sich der Schlüssel von eins zu 9,8 auf eins zu 9,2. Führend ist Baden-Württemberg mit drei Kindern pro Fachkraft in der Krippe und 7,2 in der Kita – in beiden Betreuungsformen hat sich das Land um 0,5 beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte verbessert.

Schlusslicht ist Sachsen, wo 6,5 Krippen- und 13,4 Kitakinder auf eine Fachkraft kommen. Berlin liegt mit 5,9 Krippen- und 8,9 Kitakindern pro Fachkraft im unteren Mittelfeld – ohne nennenswerte Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

Dass die Betreuungsverhältnisse von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ausfallen, hatten schon frühere Untersuchungen gezeigt. Erstmals wertete die Bertelsmann-Stiftung jetzt auch Daten zu 402 Kreisen und kreisfreien Städten aus. Dabei zeigt sich etwa, dass die von einer Kraft betreuten Gruppen in einigen Gebieten Brandenburgs drei Mal so groß sind wie in bestimmten Kreisen in Baden-Württemberg. Ähnlich groß sind die Unterschiede im Kita-Bereich: So liegt der Schlüssel im Südwesten teilweise bei eins zu 6,1, in einigen Kreisen in Mecklenburg-Vorpommern sind es mehr als doppelt so viele Kinder pro Fachkraft.

Bertelsmann-Vorstand: Kitaqualität braucht einheitliche Standards

„Die Bildungschancen von Kindern hängen heute erheblich von ihrem Wohnort ab“, kommentiert Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. Bund und Länder müssten deshalb für eine „verlässliche Kita-Qualität“ in ganz Deutschland sorgen – mit einheitlichen Standards.

Ost-West-Unterschiede im Krippenbereich relativieren sich teilweise dadurch, dass in Ostdeutschland sehr viel mehr Kleinstkinder außerhalb der Familie betreut werden – 52 Prozent gegenüber nur 28 Prozent in Westdeutschland. Dafür ist der Betreuerschlüssel mit eins zu sechs im Osten denn auch schlechter als im Westen mit eins zu 3,6. Ab dem dritten Lebensjahr sind bundesweit fast alle Kinder in der Tagesbetreuung.

Der Bedarf an zusätzlichen Krippen- und Kitaplätzen und gut ausgebildeten Betreuerinnen und Betreuer steige noch durch die Trendwende bei den Geburtenzahlen und durch die Flüchtlingskinder, heißt es. Bertelsmann-Vorstand Dräger fordert einen „Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen“. Von einem baldigen Verzicht auf die Elternbeiträge rät er ab. Zuerst müssten genügend Betreuungsplätze ausfinanziert sein. Familien mit besonders niedrigen Einkommen sollten aber schon heute vollständig von Gebühren befreit werden.

In Berliner Kitas arbeiten überdurchschnittlich viele Männer

Damit Kitas mehr und mehr zu echten Bildungseinrichtungen werden, ist politisch ein wachsender Anteil von Betreuungskräften mit Hochschulabschluss gewollt. Doch der Anteil der Studierten stagniert bundesweit. Berlin liegt mit 5,8 Prozent im Mittelfeld, führend sind Hessen und Sachsen mit jeweils neun Prozent und Hamburg mit 8,2 Prozent.

In der Hauptstadt ist aber der Anteil der Kräfte ohne formalen Ausbildungsabschluss mit zwei Prozent und nur mit einem Berufsfachschulabschluss etwa als Kinderpflegerin mit einem Prozent besonders niedrig. Der Anteil von an Fachschulen für Erzieherinnen Ausgebildeten mit 79 Prozent ist höher als im Bundesschnitt (70 Prozent). Gut steht Berlin auch mit einem vergleichsweise hohen Anteil männlicher Kitafachkräfte von zehn Prozent da, im Bundesschnitt sind es nur fünf Prozent.