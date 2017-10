In Computeranimationen und Grafiken sehen sie so selbstverständlich aus. Aber es braucht schon enorme Vorstellungkraft, Gravitationswellen wirklich zu verstehen. Albert Einstein brachte sie auf, als er das Phänomen 1916 vorhersagte: Bei der beschleunigten Bewegung massereicher Objekte werden diese Wellen, Kräuselungen der Raumzeit, abgestrahlt. Weder Menschen noch Tiere können diese spüren. Die Veränderungen sind so gering, dass es enorm empfindlicher Messapparate bedarf, um sie nachzuweisen.

Nach unzähligen Preisen nun auch der erwartete Nobelpreis

Erst im September 2015 war das erstmals mit dem LIGO-Detektor in den USA gelungen. Um sich ganz sicher zu sein, nicht von einem Messfehler oder bisher unbekannten Phänomen genarrt worden zu sein, prüften die Forscher wieder und wieder. Im Februar 2016 präsentierten sie schließlich ihren „Fang“ der Öffentlichkeit.

Sie bekamen etliche Preise, etwa den Special Breakthrough Prize, den Gruber-Preis, den Shaw- und den Kavli-Preis. Nun wird ihnen auch der Nobelpreis verleihen. Wie das Nobelkomitee in Stockholm am Dienstag mitteilt, geht er zur einen Hälfte an den US-amerikanischen Physiker Rainer Weiss, der 1932 in Berlin geboren wurde, mit seiner Familie Nazideutschland aber schon bald darauf verließ. Außerdem erhalten den Preis Barry Barish und Kip Thorne, zwei US-Physiker, die mit Weiss gemeinsam am LIGO-Detektor arbeiten.

Diese drei haben durch ihre theoretische Vorarbeit sowie bei der praktischen Messung mit dem LIGO-Observatorium entscheidend zu dem Erfolg beigetragen.

Eine komplexe Maschine zum Einfangen von Gravitationswellen

Der Nachweis von Gravitationswellen ist extrem aufwändig. Läuft eine solche Welle durch die Erde, wird eine einen Kilometer lange Strecke nur um den Tausendstel Durchmesser eines Protons (10 hoch minus 18 Meter) gestaucht. Um diese minimale Abweichung zu messen, werden Laserinterferometer genutzt. Die Geräte haben je zwei „Arme“. Das sind Vakuumröhren, die einen rechten Winkel zueinander bilden und in die Laserlicht geschickt wird. Jeweils am Ende befinden sich Spiegel, die das Licht zum Zentrum zurückwerfen. Dort überlagern sich die Lichtwellen exakt gegenläufig: Wellenberg der ersten Welle trifft auf Wellental der zweiten – sie löschen sich aus. Ändert sich für eine Laserwelle die Wegstrecke, ist die perfekte Überlagerung dahin. An der Fotodiode des Empfängers ist es nicht länger dunkel, ein Signal wird registriert. Das könnte ein Hinweis auf eine Gravitationswelle sein. Allerdings gibt es noch viele weitere Störungen, zum Beispiel durch Temperaturschwankungen oder seismische Erschütterungen. Um diese auszuschließen, werden umfangreiche Simulationen erstellt, die zeigen, welches Signal eine Gravitationswelle in den Messungen erzeugen sollte.

Ein Werkzeug zur Erforschung des Weltalls

Bisher wurden zwei solcher Ereignisse veröffentlicht. Eine Welle, hervorgerufen durch die Kollision zweier Schwarzer Löcher, traf am 14. September 2015 auf die LIGO-Detektoren. Am 26. Dezember 2015 wurde erneut ein Signal gemessen.

Neben dem netten Effekt, die hundert Jahre alte Vorhersage Einsteins bestätigt zu haben, hoffen die Physiker auf ein neues Werkzeug, um das Weltall zu erforschen. „99 Prozent des Universums sind dunkel und werden nie mit elektromagnetischen Wellen wie Licht- oder Röntgenstrahlung beobachtbar sein“, erläutert Karsten Danzmann vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Hannover und Potsdam. „Aber alles unterliegt der Schwerkraft. Alles, was Strukturen bildet und eine Masse hat, erzeugt Gravitationswellen. Wir hoffen, mit diesen Wellen, einen Zugang zum dunklen Teil des Universums zu bekommen.“

Die im September 2015 registrierte Welle sei „mit Abstand das gewaltigste Ereignis, das man jemals im Universum beobachtet hat“. In Sekundenbruchteilen wurden drei Sonnenmassen verbrannt und in Wellen umgesetzt. Dennoch war das Ereignis für alle möglichen Teleskope nicht sichtbar. „Wir sehen nun erstmals Signale aus einer dunklen Schattenwelt, die wir bisher überhaupt nicht kennen“, sagt Danzmann. „Wer weiß, was da noch alles auf uns lauert.“

eLISA-Satelliten sollen Gravitationswellen im All messen

Um diesen dunklen Kosmos zu erforschen, wird derzeit LIGO technisch aufgerüstet. Hinzu kommen Detektoren in Italien und Japan. Künftig soll zudem ein Gravitationswellenobservatorium im Weltraum entstehen. Unter dem Titel „eLISA“ plant die europäische Raumfahrtagentur drei Satelliten, die über Millionen Kilometer voneinander entfernt im All platziert werden und ebenfalls mittels Lasertechnik die Kräuselungen der Raumzeit erfassen sollen. Als Starttermin wird 2034 geplant. Es ist jedoch möglich, dass aufgrund der Erfolge der vergangenen Monate dieser Plan gestrafft wird und eLISA früher auf Gravitationswellenjagd gehen wird. (Tsp)