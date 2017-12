„Selbstverständlich gibt es ein Problembewusstsein für die Situation“, teilt Charité-Prodekan Joachim Spranger auf Anfrage mit. Zu den „ergriffenen Maßnahmen“ gehörten eine Ombudsperson „als direkter, unabhängiger Ansprechpartner“ für Studierende, wöchentliche Treffen von Kurssprechern und -sprecherinnen mit den Lehrenden, ein neuer Studienausschuss sowie „schriftlich fixierte“ Anforderungen. Zur Orientierung würden weitere Filme hergestellt, die zeigen, wie die geforderten Arbeiten aussehen müssen.

Personalwechsel an der Spitze - und neue Anforderungen

Verbandsvertreter Zenthöfer sieht durchaus Unterschiede unter den 30 Zahnmedizinstandorten. Wenn an einigen wenigen von Verwerfungen und hohen Durchfallquoten die Rede sei, könne dies auf „Personalwechsel in der Führungsebene“ und damit einhergehende Veränderungen der vorklinischen Anforderungen „im Hinblick auf die Schwerpunkte im klinischen Studienabschnitt“ zurückgeführt werden.

In Berlin verbindet sich die Kritik mit dem Professor, der seit 2015 die Vorklinik leitet. 2016 hatte er von einer in den Vorjahren abgesunkenen Qualität der Lehre gesprochen. Er wolle „die Studierenden wieder an ein höheres Leistungsniveau“ heranführen.

Mit dem Leiter der vorklinischen Ausbildung habe man über Maßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen besprochen, teilt der Prodekan auf die Frage nach Reaktionen auf den Beschwerdebrief des Studienanfängers mit. Von der Leiterin des Studienreferats seien dem Studierenden im Gespräch „alle bislang erfolgten Maßnahmen“ erläutert worden.

Hohe Kosten für die Studierenden - und für den Staat

Als belastend gelten auch die anfallenden Kosten. Für den Instrumentenkoffer, den Studierende von Beginn an aufbauen müssen, fallen mehrere Tausend Euro an. Zusammen mit selbst zu zahlenden Verbrauchsmaterialien können bis zum Ende des Studiums mehr als 10.000 Euro zusammenkommen. Zenthöfer verweist auf die hohen Kosten für einen Zahnmedizin-Studienplatz von über 100 000 Euro, die der Staat trägt, würde aber Beihilfen für finanzschwache Studierende begrüßen.

Was in der umstrittenen Zahntechnik „national übliche Anforderungen sind“, auf die sich die Berliner Zahnmedizin beruft, legt die zahnärztliche Approbationsordnung fest – allerdings nur für das Physikum. Hier müssen binnen sieben Tagen vier verschiedene Arbeiten hergestellt werden. Dies können Totalprothesen, Teilprothesen mit entsprechenden Klammern, Brücken sowie Kronen sein, die an Modellen eingesetzt werden.

Das erfordert zweifellos Übung, doch beim Umfang der Anforderungen in der Vorklinik gibt es große Spielräume. Dieser werde „überall deutlich reduziert zugunsten von Behandlungssituationen“, sagt Zenthöfer. „Wir möchten die Studierenden angesichts des straffen Lehrplans nicht mit weniger relevanten Sachen quälen, müssen ihnen aber nötige Fertigkeiten für den klinischen Studienabschnitt und das spätere Berufsleben vermitteln.“

Auch die Charité will Umfang der Arbeiten im Praktikum prüfen

Wird die Zahntechnik auch an der Charité reduziert? Dort werde „der Umfang der in den Praktika zu leistenden Arbeiten“ weiterhin überprüft, erklärt der Prodekan.

Nun soll eine neue Approbationsordnung (AO) kommen, die alte stammt von 1955. Zahnmedizin- und Medizinstudierende sollen in der Vorklinik bundesweit gemeinsam unterrichtet und der Anteil der Zahntechnik zu Studienbeginn etwa zugunsten der Krankenpflegepraxis auf die Anforderungen der aktuellen zahnärztlichen Praxis reduziert werden. Im Phantomkurs will man das Betreuungsverhältnis zudem von 1:20 auf 1:15 verringern. An der Charité bereite eine Arbeitsgruppe die anstehende Reform vor – Veränderungen werde es aber auch unabhängig davon geben, heißt es.

Ein Lichtblick für künftige Studierende? Wenn weiterhin Durchfaller in den Laborpraktika die ideale Gruppengröße verdoppeln, bleibt der Stresspegel hoch. Und einen Bewusstseinswandel bei den Lehrenden in der Zahnmedizin kann ohnehin niemand verordnen.