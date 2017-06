Studierende brauchen heute mehr Geld als vor vier Jahren, vor allem weil die Mieten gestiegen sind. Der größte Teil des studentischen Einkommens davon stammt weiterhin von den Eltern, aber es wird auch mehr gejobbt, um finanziell über die Runden zu kommen. Das geht aus der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) hervor, die am Dienstag im Bundesbildungsministerium in Berlin präsentiert wurde.

Die Sozialerhebung liefert seit 1951 alle drei bis vier Jahre wichtige Informationen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden. An der diesjährigen Befragung haben sich im Sommer 2016 rund 67.000 Studierende, von 248 Hochschulen beteiligt.

Das studentische Budget ist in Berlin und Hamburg am höchsten



Das monatliche Budget der Studierenden, die nicht bei ihren Eltern wohnen, beträgt im Schnitt 918 Euro – 76 Euro mehr als 2012. Bei den Einnahmen gibt es große regionale Unterschiede: Berlin mit 1015 Euro monatlich (2012: 896 Euro) und Hamburg mit 1023 Euro (2012: 941 Euro) bilden das Spitzenduo, dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Berlin zählt dabei zu den Ländern mit den größten Steigerungsraten, was auf die hier besonders gestiegenen Mieten zurückzuführen ist: Liegt die Durchschnittsmiete heute bei 362 Euro monatlich, waren es 2012 noch 317 Euro. Mit 14 Prozent Zuwachs sind Studierende in Berlin mit am stärksten betroffen.

Historischer Tiefstand beim Bafög

Das Studentenwerk kritisiert den Abstand der durchschnittlichen Einnahmen zum aktuellen Bafög-Höchstsatz von 735 Euro. Zum Zeitpunkt der Befragung für die Sozialerhebung lag die Quote derjenigen, die Bafög erhalten, zudem mit 18 Prozent so niedrig wie zu Beginn der 1990er Jahre. Zwar sei zu hoffen, dass die zum Wintersemester 2016/17 gestartete Erhöhung der Elternfreibeträge um sieben Prozent zu deutlich mehr Geförderten führt

Doch beim Anstieg der Bafög-Sätze dürfe es nicht wie bisher jahrelange Stagnation geben. Es müsse vielmehr automatisch und regelmäßig angepasst werden, fordert das DSW – auf der Basis der Daten aus der Sozialerhebung.

68 Prozent jobben neben dem Studium

Was tun, wenn das Bafög nicht reicht und gleichzeitig die Mieten steigen? 68 Prozent jobben neben dem Studium, sechs Prozent mehr als 2012. Neun Stunden wenden die Studierenden im Schnitt für die Erwerbsarbeit auf, 33 Stunden für das Studium – mit 42 Stunden haben sie also eine volle Arbeitswoche.

Unter dem finanziellen Druck leiden besonders Studierende aus Familien mit einem geringen Einkommen. Ihre Lage verbessern will das Studentenwerk mit mehr staatlich gefördertem Wohnraum für Studierende. Die traditionell günstigen Wohnheime der Studentenwerke, in denen mit 41 Prozent ein großer Teil der Einkommensschwachen wohnt, sollten mit einem Bund-Länder-Programm ausgebaut werden. Das DSW fordert dafür seit längerem einen Hochschulsozialpakt analog zu den Hochschulpakten für mehr Studienanfängerplätze.

Anteil der Studierenden, deren Eltern Uniabschluss haben, steigt

Wie sieht es mit der Bildungsherkunft der Studierenden aus? 52 Prozent der Studierenden stammt aus Akademikerhaushalten, ein Viertel aus einer Familie mit Berufsausbildung oder Facharbeiterbrief als höchstem Abschluss, 20 Prozent haben Meister, Techniker oder Fachschulabsolventen als Eltern. Und nur drei Prozent der Eltern von Studierenden haben keinen beruflichen Abschluss – immerhin ein Prozent mehr als 2012.

Bewegung gibt es auch bei den höchsten und mittleren Bildungsabschlüssen der Eltern: Der Anteil derer mit Universitätsabschluss ist am deutlichsten gestiegen - von 36 auf 40 Prozent. Das geht zulasten der Elternhäuser mit mittleren Berufsabschlüssen, hier ist der Anteil um zwei Prozent bei dual Ausgebildeten gesunken, um ein Prozent bei Meisterinnen und Meistern und ähnlichen Abschlüssen.

Streit um den Wegfall des "Bildungstrichters"

In der Darstellung der 21. Sozialerhebung weggefallen ist der „Bildungstrichter“, eine über viele Jahre enthaltene Grafik, die zeigt, wie viele Grundschüler aus einer Herkunftsgruppe studieren und welche Abschlüsse je nach sozialer Herkunft erreicht werden. Die Grünen im Bundestag werfen dem Bundesbildungsministerium vor, den Bildungstrichter „herausgekegelt“ zu haben, um im Wahljahr soziale Schieflagen an den Hochschulen zu verschleiern.

Das Ministerium erklärt die auf Anfrage mit „Gründen der Datenerhebung“. Die Daten aus der Befragung zur Sozialerhebung würden „für den Bildungstrichter nicht benötigt“. Man brauche Daten aus anderen Quellen, die aber „nur mit unterschiedlich großer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen“. „Aktuelle sozialgruppenspezifische Bildungsbeteiligungsquoten“ sollten im Nationalen Bildungsbericht 2018 abgebildet werden.

SPD kritisiert "Selektivität unseres Studiensystems"

Auch das Studentenwerk widerspricht der Kritik. Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde sieht keine "politischen Absichten" im Wegfall des Bildungstrichters. Vielmehr sei seit jeher problematisch gewesen, dass die Daten dafür nicht aus der Sozialerhebung des Studentenwerks stammten, sondern unter anderem vom Statistischen Bundesamt. Der Nachteil daran sei besonders der zeitliche Abstand gewesen - von der Erhebung der Daten durch das Bundesamt bis zu deren Veröffentlichung seien immer drei bis vier Jahre vergangen.

Oliver Kaczmarek, stellvertretender bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, beklagt, dass die Sozialerhebung, „erneut die soziale Selektivität unseres Studiensystems“ dokumentiere. Die SPD schließe sich der Forderung nach einer bedarfsdeckenden, regelmäßigen Erhöhung des Bafög und nach einem Hochschulsozialpakt für neuen preisgünstigen Wohnraum für Studierende an.

Die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks wurde vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) mit Hauptsitz in Hannover durchgeführt. Finanziert wird die Befragung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. (Tsp)