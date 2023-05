100.000 Besucher, 1 Spandauer Was ein Berliner Stadtrat beim Kirchentag macht

Nächste Woche beginnt der große Kirchentag in Nürnberg. 100.000 Menschen werden erwartet; 2000 Veranstaltungen stehen ab 7. Juni auf dem Programm. Schön für die Kirche, aber was hat das mit Berlin-Spandau zu tun? Mittendrin steckt Thorsten Schatz, CDU, im Alltag Stadtrat für Bauen, Verkehr, Umwelt und Grünflächen im Berliner 250.000-Leute-Bezirk. Beim Kirchentag in Nürnberg ist er für den Bereich Sicherheit tätig, Fachabteilung „Schutzpersonen“. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe.

„Ich nehme dafür Urlaubstage – das ist mein persönliches Ehrenamt“, sagte Schatz, der das übrigens schon eine ganze Weile macht („seit 1999“). So kam er 2017 zum Beispiel beim Kirchentag mit US-Präsident Barack Obama in Kontakt und gehört heute zum Team, das Gäste wie Bundespräsident Walter Steinmeier betreut.

Baustadtrat in Spandau: Thorsten Schatz. © promo/CDU

Liegt an seiner Tätigkeit bei Hertha BSC? Früher war Schatz mal Ordner im Olympiastadion und hat sogar eine ulkige Geschichte zu Trainer Jürgen Röber zu erzählen. „Nee!“, sagt Schatz und muss lachen. Beim Kirchentag geht’s dann doch um ’ne Liga höher. Da könne er seine Erfahrung als langjähriger Begleiter von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner, als Kommunikator, PR-Profi und Verwaltungskenner einbringen. Zum Team beim Kirchentag gehörten auch ehemalige oder aktive Polizisten - auch sie im Ehrenamt.

Aufgewachsen ist Schatz im Berliner Ortsteil Haselhorst, nahe der Weihnachtskirche („Auch ich war ein Weihnachtsmann“). Im Alter von 14 Jahren habe er dann Pfarrer Karsten Dierks kennengelernt, der heute in der Spandauer Lutherkirche arbeitet: „Er war wie ein zweiter Papa für mich, er hat uns immer unterstützt und uns Jugendlichen gesagt: ‚Macht ihr mal, von mir kriegt ihr Rückendeckung.“ Später hat Schatz dann evangelische Theologie studiert.„Der Kirchentag ist eine ganz andere Welt, eine Welt, die ich sehr mag“, sagt er. Das raue Spandau macht diese Woche kurz mal Pause.

Noch viel mehr aus Berlin-Spandau lesen Sie im neuen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel. Den gibt es kostenlos und einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Gegen das Badechaos am beliebten Glienicker See : Einbahnstraßen-Regel gilt ab Pfingsten („bis 30. September“) - und auch Schranken und Gitter sind einsatzbereit. Der Grund: „Geschützte Grünanlagen wurden in den letzten Jahren als Abstellplätze missbraucht und die schmale Straße wurde zugeparkt“, schimpft Stadtrat Thorsten Schatz (CDU).

: Einbahnstraßen-Regel gilt ab Pfingsten („bis 30. September“) - und auch Schranken und Gitter sind einsatzbereit. Der Grund: „Geschützte Grünanlagen wurden in den letzten Jahren als Abstellplätze missbraucht und die schmale Straße wurde zugeparkt“, schimpft Stadtrat Thorsten Schatz (CDU). „...dann ist es eine Katastrophe für die Bezirke , die nicht zu den bevorzugten Bezirken für Lehramtswärter gehören“: Schulstadträtin Carola Brückner spricht im Newsletter über ihre Sorge nach Senatsentscheid

, die nicht zu den bevorzugten Bezirken für Lehramtswärter gehören“: Schulstadträtin Carola Brückner spricht im Newsletter über ihre Sorge nach Senatsentscheid Tschüs, Frau Widders - und Danke! Ein ganz besonderer Gruß im Newsletter zum Abschied der Amtsärztin, die den Bezirk durch die Coronakrise geführt hat

Ein ganz besonderer Gruß im Newsletter zum Abschied der Amtsärztin, die den Bezirk durch die Coronakrise geführt hat Radweg an der Charlottenburger Chaussee seit 2017 gesperrt: Stadtrat nennt neue Pläne - und News für zwei andere wichtige Radwege

seit 2017 gesperrt: Stadtrat nennt neue Pläne - und News für zwei andere wichtige Radwege Gutspark Neukladow : Newsletter kennt den neuen Zeitplan für die Allee zum Havelufer

: Newsletter kennt den neuen Zeitplan für die Allee zum Havelufer Uni in der Altstadt : Der Traum ist geplatzt

: Der Traum ist geplatzt Weinmeisterhornweg : Wo bleiben die Bagger? Newsletter berichtet aus der BVV

: Wo bleiben die Bagger? Newsletter berichtet aus der BVV Klosterstraße, Vierfelderhof, Wachschutz in Staaken : Viele Newsletter-Themen waren Thema in der BVV

: Viele Newsletter-Themen waren Thema in der BVV AfD-Stadtrat scheitert zum 15. Mal

scheitert zum 15. Mal Freiherr-vom-Stein-Gymnasium : Turnhalle kommt viel später

: Turnhalle kommt viel später Freibad Staaken-West öffnet

öffnet Musikschule lädt in die Altstadt

lädt in die Altstadt Freilichtbühne startet in die Saison

startet in die Saison Neue Stadtführungen durch Spandau

durch Spandau Wer ist der Mann an der Orgel in St. Nikolai?

...und noch mehr aus Spandau immer im Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie!