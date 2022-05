Der Bau neuer Wohnungen in Berlin verliert weiter an Tempo. Im vergangenen Jahr wurden 15 870 Wohnungen fertig, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Das waren 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr und gut 16 Prozent weniger als 2019, als mit 18 999 der langjährige Höchstwert erreicht worden war.



Ziel des Senats ist es, dass bis 2030 jährlich im Schnitt 20 000 Wohnungen entstehen. Das soll den Druck auf Mieten und Kaufpreise senken. Die meisten neuen Wohnungen entstanden im vergangenen Jahr im Bezirk Treptow-Köpenick (2806), die wenigsten erneut in Steglitz-Zehlendorf (360). (dpa)