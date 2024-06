24 EM-Länder, 24 Bezirksgeschichten Bei der Fußball-EM dreht sich in Wahrheit alles um - Spandau!

24 Spandau-Geschichten für die 24 EM-Teams. Rechtzeitig zum Start der Fußball-EM kommt hier ultimative Spandau-Lektüre, in der es - keine Sorge! - um Fußball eher am Rande geht: Was hat Spandau mit den EM-Ländern zu tun? Wie viele Spandauer sind überhaupt dabei? Gibt’s mehr Belgier oder Dänen? Mehr Türken oder mehr Polen? Gibt’s Direktverbindungen in die Schweiz, wo serviert ein Österreicher und was verbindet Spandau noch mal mit Schottland? Welche Spandauer Oma winkte einst einem EM-Fußballer zu und was empfiehlt der Weinladen Spandau bei portugiesischen Spielen? Viel Spaß bei der Lektüre.

1 Österreich

Alpines Ausflugsziel mit Biergarten: Seit 2004 betreibt Familie Krobath (vom Wörthersee) das Restaurant „Zum Österreicher“ in Alt-Staaken nahe dem Hahneberg, der allerdings nicht ganz so groß ist wie die Hügel in den Alpen. Der Hahneberg kommt auf 88 Meterchen, bietet aber dennoch eine famose Aussicht. Tipp im Biergarten: Das „Hirter“-Pils aus Kärnten – 0,5 für 5,70 – und der Steirische Backhendl-Salat (22 Euro). Danach schläft man zwar zur Halbzeit ein, ist aber satt und servus.

403 Österreicher leben in Spandau.