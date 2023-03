24 Gotteshäuser, 40.000 Mitglieder „Brauchen Berlins Neubaugebiete Kirchtürme?“

40.000 Leute, 24 Kirchtürme, zig Kitas, Cafés, Horte: Das ist die evangelische Kirche in Berlin-Spandau. Ganz oben der Chef: Superintendent Florian Kunz, 40. Ihn habe ich für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel auf einen Kaffee in der Altstadt besucht und mit ihm gesprochen über die Neubauviertel, den Abriss der Zufluchtskirche, die Wiedereröffnung der Jeremia-Kirche, die Kirche im Waldkrankenhaus – und das Fest des Jahres: die „Haveltaufe“. Ganz oben im Bild sehen Sie Spandaus bekannteste Kirche, St. Nikolai in der Fußgängerzone der Altstadt.

Lieber Herr Kunz, welche Kirche in Spandau hat mehr Beachtung verdient? „Oh.“

Sie haben vor 1,5 Jahren gesagt, ich solle Sie noch mal fragen, wenn Sie alle einmal besucht haben. Bitteschön. „Also gut (lacht). Ich habe in der Tat alle besucht, direkt nach meinem Dienstantritt auf dem Pilgerweg, der alle Kirchen miteinander verbindet und gepredigt habe ich auch bereits in fast jeder. Spontan fällt mir die Nathan-Söderblom-Kirche, zwischen Wilhelmstadt und Heerstraße-Nord, ein. Ein Fertigbau, Ende der 60 Jahre als temporärer Standort errichtet, ohne Glockenturm, fast nicht als Kirche erkennbar. Aber im Innern sieht man die liebevolle Handschrift der Gemeindemitglieder, und das Grundstück mit dem großen Garten hat viel Potenzial. Neulich haben Architekturstudierende sehr spannende Entwurfsideen in einem Wettbewerb vorgestellt, wie man den Standort mit Kirchraum, Kita und einem Kiezcafé umgestalten könnte.“

Und eine zweite Kirche in Spandau? (denkt länger nach) „Die Kirche des evangelischen Waldkrankenhauses hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Sie steht auf dem Klinikgelände am Waldrand, so richtig mit Glockengeläut und beeindruckenden Buntglasfenstern. Sie ist ganzjährig geöffnet, jeder kann hier hineingehen, eine Kerze entzünden und Stille finden – für viele Menschen ein sehr wichtiger Ort, zum Danken und Trauern, Bangen und Hoffen.“

Das Waldkrankenhaus liegt tief im Westen von Spandau. © imago images/Jürgen Ritter

Die evangelische Kirche hat 24 Gotteshäuser allein in Spandau. Brauchen auch all die riesigen Neubaugebiete Kirchtürme? „Nein, Neubaugebiete brauchen nicht zwangsläufig Kirchtürme, aber sie brauchen Orte mit Seele – für Spiritualität, Begegnung, Seelsorge, Gottesdienste und Hilfsangebote. Wir wollen daher als Kirche auch in der neuen Siemensstadt und an der Waterkant präsent sein.“

Nutzt die Kirche wie angekündigt die alte Ruine der Pulverfabrik direkt am Havelufer? „Wir hätten großes Interesse und auch konkrete Ideen, wie wir diesen Ort zusammen mit anderen Partnern mit Leben füllen, aber das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand. Das können wir nicht allein stemmen. Da sondieren wir noch, ob es eine realistische Perspektive gibt.“

Die Zufluchtskirche wird 2023 abgerissen. © imago images/Schöning

Die Zufluchtskirche wird 2023 abgerissen. Architekten kämpfen für die Erhaltung. Ist sie zu retten? „Der Protest aus Architekturkreisen hat mich etwas überrascht, weil er sich am Ende eines langen Prozesses entfacht hat. Ob dieses Gebäude für die Nutzung als Stadtteilzentrum erhalten werden kann, wurde bereits 2017 intensiv geprüft, mit dem bekannten Ergebnis. Nichtsdestotrotz bleiben der Bezirk und wir hierzu eng im Dialog. Als Ehemann einer Architektin habe ich ein Herz für die Nachkriegsmoderne, als Kirchenverantwortlicher weiß ich aber: Wir können leider nicht jeden Kirchenbau erhalten. Nur 250 Meter Luftlinie entfernt steht Jeremia, die andere Kirche der Gemeinde, ebenfalls vom Architekten Bodo Fleischer entworfen. Hier konnten wir im letzten Jahr eine neue moderne evangelische Kita eröffnen und hier wird sich künftig das Gemeindeleben konzentrieren.“

Die Jeremia-Kirche wird seit 2019 energetisch saniert. Ein schlimmes Feuer hat die Bauarbeiten verzögert. Ist ein Ende in Sicht? „Ja. So nichts mehr dazwischenkommt, werden wir die Kirche an Erntedank, 1. Oktober 2023, wieder einweihen und den Neustart an diesem Ort feiern.“

Feuerwehrleute löschten den Brand in der Jeremia-Kirche. © Christophe Gateau/dpa

Was steht in Ihrem persönlichen Terminkalender: das Fest des Jahres? „Wird die „Haveltaufe“ sein. Am 8. Juli laden wir als Kirchenkreis zu einem großen Tauffest zwischen Gatow und Kladow ein, der genaue Ort wird sich bald entscheiden. Ein Fest für alle Spandauerinnen und Spandauer und besonders für jene, die immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, ihr Kind oder sich selbst taufen zu lassen. Für die Taufe ist man nie zu alt. Und um das Fest kümmern wir uns – mit Kinderprogramm, Fotograf, Bandmusik und gutem Essen und natürlich einer Taufe mit Havelwasser und Gottes Segen.“

Florian Kunz, Spandaus Superintendent. © Carsten Albrecht/evang. Kirchenkreis

Herr Kunz, Sie waren bis 2021 Pfarrer im Bayerischen Viertel und sind heute der Kirchenchef in Spandau. Noch mal kurz und knapp für uns Laien: Was macht ein „Superintendent“ den ganzen Tag? „Ein Superintendent ist der leitende Geistliche in einem Bezirk. Er ist Seelsorger für die Pfarrerinnen und Pfarrer und trägt die Personalverantwortung für die Mitarbeitenden. Er sorgt dafür, dass die Kirchengemeinden den Support bekommen, den sie brauchen. Und er vertritt die Kirche in der Öffentlichkeit. Er ist Initiator, Moderator, kritischer Begleiter und manchmal auch Feuerwehrmann.“

Man sagt ja: Alle Spandauer kehren irgendwann nach Spandau zurück. Sind Sie auch Spandauer? „Ich bin kein Spandauer, aber immerhin Berliner. Ich bin in Steglitz geboren und aufgewachsen, habe in Finsterwalde in der Niederlausitz, im Wedding, in London, in Schöneberg gelebt und wohne mit meiner Frau jetzt in Siemensstadt.“

Und nach 1,5 Jahren ist Ihr Lieblingsort wo in Spandau? „Das sind inzwischen so viele … zum Beispiel die ehemalige Siemens-Werksiedlung in Siemensstadt, der Kladower Hafen oder die Rieselfelder in Gatow.“

Ihr Wort als Pfarrer zum Dienstag? Da erscheint immer der Spandau-Newsletter. „Mensch, verlern‘ das Staunen nicht, denn da kommt etwas von Gott ins Spiel!“

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Den Spandau-Newsletter gibt es einmal pro Woche und mit konkreten Nachrichten aus den Ortsteilen, Kiez-Debatten, vielen Tipps und Terminen: tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen für Sie aus Spandau in der Übersicht.

1. Schrottboot abgesoffen, weil die Politik nur zuguckt. Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen.

Wenn keiner reagiert und alle immer nur die politische Verantwortung wegschieben, dann passiert das: Eins der vielen Schrottboote, die zwischen Hakenfelde und Kladow auf der Havel liegen, ist nun abgesoffen. „Brauchen Neubauviertel Kirchtürme?“ Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe“ zwischen Kladow und Gatow

Spandaus Kirchenchef im Newsletter-Interview über die Wasserstadt, Abrissdebatten zur Zufluchtskirche, über die Wiedereröffnung der abgebrannten Jeremiakirche und die neue „Haveltaufe“ zwischen Kladow und Gatow Senat plant Abriss von drei Brücken in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld

in Wilhelmstadt und im Falkenhagener Feld U-Bahnhof Altstadt: Zugang wird 22 Monate dicht gemacht

Zugang wird 22 Monate dicht gemacht U-Bahnhof Paulsternstraße : endlich ein Fahrstuhl!

: endlich ein Fahrstuhl! Ausflugsziel Sacrower See : Restaurant-Betrieb eingestellt

: Restaurant-Betrieb eingestellt Schwimmen (I) : Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch

: Berlin meldet 5 Spandauer Badestrände der EU - und hat einen 6. Wunsch Schwimmen (II): Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken

Freibad dicht? Jetzt spricht der Chef - und es gibt Infos zum problematischen Edelstahlbecken Schwimmen (III): Sperrung auch in Siemensstadt

Sperrung auch in Siemensstadt Freybrücke: neue Idee für Technoschiffe auf der Havel

neue Idee für Technoschiffe auf der Havel Polizei in Kladow: Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank

Hubschrauber am Glienicker See, Explosion in der Volksbank Saisonstart für den Markt in der Altstadt

für den Markt in der Altstadt Neue Pläne für den Ausbau des Ritterfelddamms: Kladow wird Autobahn-Projekt

...und noch viel mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite