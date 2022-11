3700 Angestellte vor dem Rauswurf? Musk will offenbar die Hälfte der Twitter-Belegschaft entlassen

Elon Musk plant einem Medienbericht zufolge mehr als die Hälfte der 7000 Stellen bei Twitter zu streichen. Etwa 3700 Beschäftigte sollen entlassen werden, berichtete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Musk werde demnach die betroffenen Mitarbeiter am Freitag informieren. Auch plane der neue Eigentümer des Kurznachrichtendienstes, dass alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen wieder an ihre Arbeitsplätze ins Büro zurückkehren sollen.

Musk hatte zuvor einen Bericht der Zeitung „Washington Post“ dementiert, wonach er Twitter-Mitarbeiter noch vor dem 1. November entlassen will, um die an diesem Tag fälligen Auszahlung von Aktienoptionen zu umgehen. Twitter reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme. Reuters hatte Anfang der Woche berichtet, dass Musk ein Viertel der Belegschaft entlassen wolle.

Musk hatte Twitter vergangenen Donnerstag für etwa 44 Milliarden US-Dollar übernommen – und begann gleich mit dem Umbau des Kurznachrichtendienstes nach seinen Wünschen. Zunächst hatte er mehrere Top-Manager entlassen, wenig später löste Musk den Verwaltungsrat auf, was ihn zum alleinigen Chef des Unternehmens machte.

Twitter-Mitarbeiter sollen bislang nicht über die Pläne des neuen Eigentümers informiert worden sein. Musk-Vertraute aus anderen Unternehmen des US-Tech-Milliardär würden bereits verschiedene Positionen bekleiden. Für Kritik unter den Twitter-Nutzern sorgte unter anderem, dass ein blauer Haken – eine Verifikation, ob ein Account echt sei – künftig Geld kosten könne. (mit Reuters)

