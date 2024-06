70 Nachrichten über Nacht Hilfe, mein Chef ist arbeitssüchtig!

Wenn Ivonne Müller morgens aufwacht, greift sie sofort zu ihrem Diensthandy. Dort warten etwa 70 Sprachnachrichten von ihrem Chef auf sie, die er in der Nacht geschickt hat. „Denk daran, die Rechnungen an die Klienten zu verschicken“, sind dann etwa die ersten Worte, die sie am Tag hört.