Achtung, Ohrwurm-Gefahr Die drei wichtigsten Fakten zu Dusty Springfield

„I don't know what it is that makes me love you so“… mit diesem Satz beginnt die erste Solo-Single der britischen Pop- und Soulsängerin Dusty Springfield. Auch heute noch dürfte bei vielen direkt der Ohrwurm beginnen, wenn sie diese Worte lesen. Veröffentlicht wurde „I Only Want to Be with You“ am 8. November 1963. Zu diesem Zeitpunkt war Springfield bereits als Teil des Pop-Trios The Springfields bekannt.

1. Erfolg mit The Springfields: So was haben nicht viele geschafft

Die 1939 in London geborene Dusty Springfield zeigte schon im jungen Alter eine Begeisterung und Gabe für die Musik. 1958 wurde sie kurzzeitig Mitglied der Gruppe The Lana Sisters, bald darauf gründete sie mit ihrem Bruder Tom und mit Tim Field das Pop-Folk-Trio The Springfields. Die Lana Sisters hatten keinen kommerziellen Erfolg – The Springfields dafür umso mehr.

Der Song „Silver Threads and Golden Needles“ von The Springfields kam in den USA in die Top 20 der Charts. Das gelang damals nur wenigen britischen Gruppen.

2. Dusty Springfields Ohrwurm „I Only Want to Be with You“

Nach nur drei Jahren mit The Springfields begann Dusty Springfield ihre Karriere als Solo-Künstlerin. Und einen besseren Start kann man sich nicht ausmalen: Springfields Solo-Debüt, die Single „I Only Want to Be with You“ von 1963, wurde direkt ein Hit. Springfield war 24 Jahre alt.

In „I Only Want to Be with You“, geschrieben von Mike Hawker und Ivor Raymonde, singt ein Mädchen über seinen Schwarm. Das Lied ist ein ehrliches, simples Liebesbekenntnis mit passend-eingängiger Melodie. „I Only Want to Be with You“ schaffte es auf Platz vier der britischen Charts.

3. Dusty Springfields vielseitige Stile

Nach „I Only Want to Be with You“ gelangen Dusty Springfield weitere Hits, darunter ihr größter Erfolg „You Don’t Have To Say You Love Me“, basierend auf einem italienischen Original. Elvis Presley sang später eine Coverversion, die ebenfalls zum Hit wurde. Springfields Album „Dusty in Memphis“ von 1968 wird als Höhepunkt ihrer Karriere gesehen.

Ihr Song „Son of a Preacher Man“ eroberte Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung noch mal ein ganz neues Publikum, als Quentin Tarantino ihn in den Soundtrack seines Kultfilms „Pulp Fiction“ aufnahm.

Anschließend widmete sich Dusty Springfield anderen musikalischen Genres und Stilen. Ihre Soulstimme brachte ihr den Namen „The White Queen of Soul“ ein. Eine Bezeichnung, die heute wahrscheinlich nicht mehr entstehen würde, in Zeiten von Debatten über kulturelle Aneignung.

In den Neunzigern veröffentlichte Dusty Springfield ihr letztes Album „A Very Fine Love“. Die Sängerin verstarb am 2. März 1999 kurz vor ihrem 60. Geburtstag.

