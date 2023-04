Adultismus: Diskriminierung der Kinder Zum Internationalen Tag des Kinderschutzes

Am besten geht es indirekt, sagt Paul Meier. Wird der Lehrer hellhörig, weil ein Kind erwähnt, dass es im Elternhaus Gewalt erfährt, kann es riskant sein, Vater oder Mutter direkt darauf anzusprechen. Schnell gilt das Kind zuhause als „Verräter“ und wird erst recht weiter misshandelt. Meist flehen solche Kinder: „Aber bitte nichts sagen!“ Einerseits vertrauen sie sich an. Andererseits können sie niemandem so ganz trauen. Am allerwenigsten ihren Allernächsten. Meier (der anders heißt) hat da eine Methode, dazu gleich.

Erziehung durch Gewalt? Kommt das nicht kaum noch vor, oder allenfalls in prekären und migrantischen Milieus? Wahr ist, dass die Praxis von Körperstrafen in der Erziehung abnimmt, wo Gewaltverbote Gesetz wurden. Aber wahr ist auch, dass solcher Schutz für 86 Prozent aller Kinder des Globus noch nicht existiert. Und wahr ist ebenfalls, dass es nahezu überall Jahre oder Jahrzehnte dauert, bis Gewaltverbote Gesetz werden und gesellschaftlich anerkannt sind. Oft erfordert das einen fundamentalen Kulturwandel.

Zum 30. April, dem Internationalen Tag für gewaltfreie Erziehung, trommeln Kinderrechtler für dieses Ziel. Die weltweit größte Kampagne, die „End Violence Partnership“, wird von mehr als 750 Organisationen und Initiativen getragen, darunter Unicef und Terre des Hommes.

Ihre exzellente Internetplattform auf Englisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch wird laufend aktualisiert. Eine Weltkarte zum „Global Countdown“ bildet den juristischen Fortschritt jedes einzelnen Staates ab. Der große Vorsatz ist die „universelle Prohibition“ bis zum Jahr 2030 – das Verbot jeglicher Gewalt gegen Minderjährige in allen Settings, in Familien, Pflegefamilien, Kindergärten, Schulen, Heimen, Internaten und Jugendhaftanstalten.

Die Grundidee, dass Kinder auch ohne Gewalt aufwachsen können, ist weit über hundert Jahre alt. Der rechtliche Fortschritt ist jung, jünger als Menschenrechte, Frauenrechte und sogar Tierschutz. Schweden, das Land von Astrid Lindren, war 1979 der erste Staat der Erde, der Gewalt in der Erziehung per Gesetz untersagt hat, eine Pionierleistung, ein Paradigmenwechsel. 1983 folgte Finnland, 1987 Norwegen. Allmählich erst folgten andere dem Vorgehen.

Die Bundesrepublik rang sich im Jahr 2000 unter einer rot-grünen Regierung zum zentralen Schritt durch, und reformierte § 1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Sein Wortlaut lautet jetzt: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.“

Damals fanden laut einer Studie von Christian Pfeiffer am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen noch knapp 60 Prozent aller Eltern hierzulande Schläge legitim. Pfeiffer warb seinerzeit auch mit Erkenntnissen aus einem amerikanischen Forschungsprojekt, wonach Menschen, die unter Hitler Juden versteckten, als Kinder mit Empathie erzogen worden waren – ohne Gewalt. Inzwischen stimmen nur noch etwa sechs Prozent der Aussage zu „Eine Tracht Prügel hat noch keinem Kind geschadet“.

Der Lehrer Paul Maier kennt die Realität seiner Schule in einem urbanen Brennpunkt der Bundesrepublik. Wie manch andere Lehrkräfte auch gibt er Kindern, die von Gewalt zuhause berichten, einen Aufkleber der Hotline 116111 an die Hand, der bundesweiten, kostenfreien „Nummer gegen Kummer“. „Kinder ist gegen das Gesetz“, erklärt er. Hier ist die Nummer einer Art Kinderpolizei. Da kannst du anrufen.“

Auch das erzürnt Eltern, wenn sie es erfahren. Argwöhnisch wählen sie selber die Nummer und sind bestürzt. Doch das funktioniere, sagen Experten für Prävention. Denn damit tritt eine höhere Autorität hinzu, auch ohne dass der Lehrer den oft bildungsfernen Eltern die ihre abspenstig macht, wenn er sie direkt konfrontiert.

Freilich ist die Nummer mit der Nummer nur eine Notlösung. Von der Hebamme an müsste es flächendeckend Aufklärung geben über Kinderrechte, auch und gerade in den Sprachen derer, die aus Staaten einwandern, in denen gewaltfreie Erziehung und sexuelle Selbstbestimmung als Freiheitsrecht unbekannt sind.

Erst im März 2023 gab die Kultusministerkonferenz einen Leitfaden für schulische Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt heraus. Er empfiehlt Selbstverpflichtungen wie diese für in der Bildung Tätige: „Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten Schülerinnen und Schülern seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt antut.“ All das ist immer noch neu.

Kindheit ist eine Entdeckung der Neuzeit

Kindheit ist eine Entdeckung der Neuzeit, das Kind als Rechtssubjekt ein Phänomen der Moderne. Heute sind Romane, die Erlebnisse aus der Kindheit beschreiben gang und gäbe. Lange kamen Kinder in der Literatur kaum vor. Auf tausenden von Seiten verschwanden Kinder nach der Geburt aus dem Erzählfaden, um in der späten Pubertät wieder aufzutauchen, bereit für Ehe, Arbeit oder Armee.

Davor lag eine wenig beachtete Phase der Disziplinierung, der Zurichtung des ungebärdigen, törichten Wesens „auf das Leben“. Das begann erst nach der Kindheit.

In ihrer eben erschienen Studie „Adultismus“ erkunden Manfred Liebel und Philip Meade, wie der Untertitel ankündigt, „Die Macht der Erwachsenen über die Kinder.“ (Verlag Bertz und Fischer, 440 Seiten, Berlin, 2023). Adultismus ist für die Autoren ähnlich diskriminierend wie Sexismus und Rassismus. Durch Adultismus erfahren Minderjährige „Geringschätzung, Missachtung, Entwürdigung, Entwertung, Stigmatisierung, Vereinnahmung, Überwältigung, Fremdbestimmung, Unterwerfung, Benachteiligung oder Bestrafung.“

So sieht es aus für den Großteil der kindlichen Population weltweit. Von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben bisher 65 Gewaltschutz für Minderjährige gesetzlich verankert, darunter Neuseeland und die meisten Staaten der Europäischen Union sowie in Lateinamerika, jedoch noch wenige südlich der Sahara und in arabischen Staaten. In den USA und Kanada ist die Lage je nach Bundesstaat verschieden, Chinas Regierung arbeitet an Gesetzgebung zum Schutz der 282 Millionen Kinder.

Laufend evaluiert die UN-Kommission für Kinderrechte Fortschritte in der Implementierung der 1989 verabschiedeten Kinderrechtskonvention. Ihr Artikel 19 ist kristallklar: Alle Mitgliedsstaaten verpflichten sich zu Maßnahmen, die Kinder vor jeglicher Form von Gewalt, Verletzung, Missbrauch, Misshandlung und Ausbeutung zu bewahren. In die Realität eingewandert sind die klaren Sätze noch längst nicht überall.

Legt man die Weltkarte der erreichten Gewaltfreiheit über die Weltkarte der Kriege und Bürgerkriege, zeigt sich die Schnittmenge: Wo Gewalt gegen Kinder als legitim gilt, lassen sich die meisten Konfliktherde erwarten. So unternimmt etwa auch Russlands Regierung kaum Anstalten zum Gewaltschutz seiner 31 Millionen Kinder, was Beobachter der EU-Kommission schon im Bericht von 2016 mit „tiefer Sorge“ erfüllte.

Die Ukraine hingegen hat 2004 ein entsprechendes Gesetz verabschiedet und zunehmend implementiert. Staaten wie Saudi-Arabien, Pakistan und Nigeria haben noch keinerlei Gesetze zum Schutz vor Gewalt verabschiedet,

„Dir gehört das Fleisch mir gehören die Knochen“

Dir gehört das Fleisch, mir gehören die Knochen. Traditioneller türkischer Spruch des Vaters zum Lehrer am Tag der Einschulung

Die physische und psychische Unversehrtheit ist politisch vielerorts noch kein Wert. Dem Kind müsse man „Grenzen setzen“ lautet ein gängiger Vorwand. Dass gerade Schläge selbst Grenzverletzung sind und lehren wird dabei ausgeblendet.

Traditionelle türkische Väter pflegten dem Lehrer zur Einschulung das Recht auf Schläge zu erteilen, mit den Worten „Dir gehört das Fleisch mir gehören die Knochen“. Der Lehrer dürfe zuschlagen, hieß das, nur nicht dem Kind die Knochen brechen. Ähnlich wird das noch immer in vielen Gesellschaften gesehen.

Aktuell erfährt in 23 der am stärksten von Konflikten belasteten Staaten jedes fünfte Kind „sehr schwere, teils unvorstellbare Formen von Körperstrafen“, ermittelte das International Rescue Committee. Außenpolitik solle feministisch werden, lautet ein Leitmotiv der Gegenwart. Es ist an der Zeit, dass Politik, innen wie außen, den Adultismus in den Blick nimmt, die Rechte der Kinder.